Mua súng quân dụng, bị khởi tố, bắt giam

Ngày 15.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vương Quốc (30 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Vương Quốc NAM LONG

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng tháng 3, Quốc lên mạng xã hội đặt mua súng. Sau đó, có người chưa rõ lai lịch điện thoại hẹn giao hàng cho Quốc tại quán cà phê gần cầu Rạch Miễu (Bến Tre) gồm: 1 ổ xoay dạng trái khế, 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Sau khi lấy được súng, đạn, ổ xoay, Quốc đến H.Châu Thành (Bến Tre) thuê phòng trọ ở lại qua đêm.

Tại đây, Quốc liên hệ với người giao hàng nêu trên nhờ hướng dẫn lắp ráp súng, đạn. Tuy nhiên, khi lắp đạn vào bắn thử thì không nổ, kẹt cò súng. Đến ngày 7.5, Quốc đem súng trên cùng 2 viên đạn về nhà tại H.Vũng Liêm cất giấu thì bị công an địa phương phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy khẩu súng nêu trên là súng quân dụng. Tại thời điểm bị bắt giữ, qua test nhanh, Quốc dương tính với chất ma túy.

Theo công an, Quốc có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành án xong ngày 19.5.2021 trở về địa phương.

Vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.