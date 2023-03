Mưa thẻ phạt trong trận đội Công an Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1

Trận đấu vòng loại U.19 quốc gia lượt thứ 2 bảng A đã gay cấn từ đầu khi cả đội Công an Hà Nội và đội Thanh Hóa đều muốn vượt lên để tranh chấp cùng 2 ứng viên nặng ký là á quân Viettel và đương kim vô địch Hà Nội. Các đội đều hy vọng giành suất lọt vào VCK trong một bảng đấu được xem là quá nặng khi tập hợp nhiều đối thủ hay (do chia theo khu vực địa lý nên các đội mạnh ở phía Bắc hầu như phải dồn vào chung bảng).

Nhưng cục diện đã sớm được đội bóng xứ Thanh định đoạt chỉ trong 20 phút đầu hiệp 1. Lần lượt Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Ngọc Giang và Hà Lâm Thành ghi bàn cho đội bóng do HLV ngoại Tanasjevic Svetislav dẫn dắt, đẩy đội Công an Hà Nội vào thế khó khăn. Tuy nhiên ở hiệp này mọi chuyện cũng diễn ra ổn thỏa khi chỉ có 1 thẻ vàng cho Nguyễn Đức Tùng của đội Thanh Hóa.

HLV Đặng Đạo, cựu Vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Việt Nam, dẫn dắt đội Khánh Hòa Minh Trần

Bước vào hiệp 2, đội Công an Hà Nội có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, do công của Hứa Khải Bình. Lúc này trận đấu bắt nóng nóng lên khi đội Công an Hà Nội quyết tâm dâng cao nhằm tìm bàn gỡ, còn đội bóng xứ Thanh chủ trương đá thấp, phòng ngự co cụm để bảo vệ thành quả, nên đã xảy ra nhiều va chạm. Liên tiếp tử phút 60 đến 85, trong tài Ngô Văn Việt đã rút ra đến 10 thẻ vàng, trong đó có 6 cho đội Công an Hà Nội.

Hầu hết việc rút thẻ là chính xác vì cầu thủ đôi bên nhiều lúc không giữ được bình tĩnh, vào bóng thô bạo và có phần ác ý. Nhưng đỉnh điểm là phút 76 khi trọng tài Văn Việt rút thẻ vàng thứ 2 cho Hoàng Trung Anh (26) của đội Công an Hà Nội vì lỗi nhảy vào tấn công đối phương (trước đó Trung Anh đã bị thẻ vàng do lỗi đẩy người ở phút 60), bên ngoài sân BHL đội Công an Hà Nội, đặc biệt là trợ lý Nguyễn Trường Sinh đã phản ứng gay gắt và có những lời lẽ thóa mạ trọng tài.

Trọng tài Việt ngay lập tức đã rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo đuổi trợ lý này lên khán đài. Thế nhưng nhiều người trên sân vẫn nghe được những lời xúc phạm hướng về phía trọng tài. Trận đấu sau đó dù đã được kiểm soát nhưng đã kết thúc trong bầu không khí vô cùng nóng bỏng.

Các kết quả khác ở bảng A: Viettel thắng Hải Phòng 3-0. Hà Nội thắng Quảng Ngãi 4-0.

Giải U.19 quốc gia đang khởi tranh với nhiều trận đấu hấp dẫn, quyết liệt Minh Trần

Ở bảng B, chủ nhà PVF lại vất vả cầm hòa SLNA 2-2. Quang Vinh là tác giả cả 2 bàn thắng cho SLNA giúp đội bóng xứ Nghệ dẫn 1-0 và 2-1. Phút bù giờ của hiệp 1, Lê Nguyên Hoàng, trung vệ đội tuyển U.20 Việt Nam đá phản giúp PVF rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút bù giờ hiệp 2, tuyển thủ U.17 Nguyễn Lê Phát gỡ 2-2 cho PVF.

Trận còn lại Nam Định thắng Huế 1-0.

Pha tấn công của Nguyễn Văn Sơn La (HAGL) trước Phú Yên Minh Trần

Không có gì bất ngờ khi HAGL thắng Phú Yên 2-1 và Khánh Hòa đè bẹp Kon Tum 4-0 để tiếp tục nắm tay nhau dẫn đầu với 6 điểm.

Niềm vui sau khi mở tỉ số của Cần Thơ Dương Thu

Tương tự ở bảng D, đội Bình Dương lại vượt trội khi quật ngã đội TP.HCM 1-0 với bàn thắng do Trí Thành ghi, nhưng cũng dính 1 thẻ đỏ của Nguyễn Đức Công. Bình Phước thắng đội Bình Thuận 1-0. Tây Ninh đã thắng đậm Đồng Nai 3-0.

Pha tranh chấp trong trận Tiền Giang (áo trắng) và An Giang Dương Thu

Bảng E tại sân Tiền Giang cả 2 trận đều hòa. Cần Thơ dẫn trước do Phó Trường Phát ghi nhưng để Long An gỡ hòa do công của Nguyễn Như Ý, còn An Giang hòa Tiền Giang 0-0.

