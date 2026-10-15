Mùa thu ở ‘tỉnh Udon’ Kagawa có gì ngoài những bát mì nổi tiếng?

Sắc thu giữa mây trời trên đỉnh Unpenji

Phía tây tỉnh Kagawa, mùa thu dường như tìm đến đỉnh Unpenji sớm hơn những vùng đồng bằng. Từ cabin cáp treo, mặt đất chậm rãi lùi xa, những triền núi mở dần dưới chân với sắc xanh xen đỏ, vàng như vừa được gió thu chạm tới. Chỉ trong khoảng 7 phút, tuyến cáp treo dài 2.594m đưa du khách lên tới đỉnh núi gần 920 m. Từ đây, phóng tầm mắt hết cỡ, du khách có thể trông thấy đường chân trời như mở rộng ra, đồng bằng Sanuki và Biển nội địa Seto phút chốc hiện lên phía đằng xa.

Chùa Unpenji nổi bật giữa những tán phong đỏ rực trên đỉnh núi vào thu NGUỒN: TỈNH KAGAWA

Trên cao, những tán cây đổi màu ôm lấy sườn núi, khi rực lên dưới nắng, khi chìm trong màn sương mỏng nhẹ lướt qua đỉnh núi. Chính cái tên "Unpenji", vốn gợi nhớ đến một ngôi chùa "chốn tầng mây", dường như càng hợp với cảnh sắc ở độ cao này.

Xích đu trên cao Tenku no Buranko mở ra tầm nhìn rộng xuống những triền núi quanh đỉnh Unpenji NGUỒN: TỈNH KAGAWA

Giữa khoảng trời ấy, chiếc xích đu trên cao Tenku no Buranko của Công viên đỉnh núi Unpenji vươn ra phía thung lũng, mỗi nhịp đưa người lên cao dường như kéo cả đường chân trời lại gần hơn. Công viên nằm ở phía Kagawa, trên ranh giới với tỉnh Tokushima, và từ đây du khách có thể tiếp tục đi bộ sang chùa Unpenji, điểm hành hương thứ 66 của cung đường hành hương 88 ngôi chùa Shikoku Henro, nằm phía tỉnh Tokushima.

Mùa lá đỏ tại điểm khép lại hành trình Shikoku Henro

Ở phía đông tỉnh Kagawa, chùa Ōkuboji nằm nép dưới sườn núi Yahazu, giữa vùng núi gần ranh giới với tỉnh Tokushima. Mỗi độ tháng 11, con đường dẫn lên chùa lại được nhuộm bởi sắc đỏ của lá phong và màu vàng óng của ngân hạnh. Qua cổng chùa, những gam màu của mùa thu chen giữa mái ngói sẫm, những bậc đá và những thân cây cổ thụ, khiến cảnh vật như được phủ thêm một lớp màu thật ấm áp trước khi mùa đông kịp ghé tới.

Chùa Ōkuboji khoác sắc đỏ vàng của mùa thu, đánh dấu điểm cuối của cung đường hành hương 88 ngôi chùa Shikoku Henro NGUỒN: TỈNH KAGAWA

Vẻ đẹp của mùa thu nơi đây còn gắn với một câu chuyện đã theo những bước chân người hành hương qua nhiều thế kỷ. Ōkuboji là ngôi chùa thứ 88, điểm cuối của cung đường hành hương 88 ngôi chùa Shikoku Henro. Bên lối lên chùa vẫn còn tấm bia đá khắc dấu điểm kết thúc hành trình, bước qua cổng Nitenmon, chính điện hiện ra phía trước, khép lại một hành trình vòng quanh bốn tỉnh của đảo Shikoku.

Có lẽ hình ảnh gợi nhiều suy tưởng nhất lại nằm bên cạnh chính điện. Những người hành hương sau khi hoàn thành chuyến đi thường để lại nón cói hành hương sugegasa và gậy hành hương kongōzue, các vật dụng đã đồng hành cùng họ qua hàng trăm cây số được tập hợp tại chùa để làm lễ cầu nguyện và tưởng niệm. Giữa mùa thu, những chiếc nón, chiếc gậy đã sẫm màu bởi nắng mưa nằm cạnh những tán phong đỏ rực tạo nên một tương phản đặc biệt với một bên là sắc màu đang ở độ rực rỡ nhất, một bên là dư âm của những hành trình vừa kết thúc.

Sắc thu soi bóng trên những mặt hồ Ritsurin

Giữa thành phố Takamatsu, vườn Ritsurin nằm phía sau những hàng thông được uốn tỉa công phu cùng mặt nước trải quanh 6 hồ cảnh. Đến mùa thu, màu đỏ của phong, sắc vàng của cây lá đổi mùa lần lượt hiện lên quanh hồ Nanko. Khi mặt nước lặng, cầu cong Engetsukyo, trà thất Kikugetsutei và những tán cây bên bờ in xuống gần như nguyên vẹn. Phía sau tất cả là núi Shiun, được đưa vào bố cục bằng nghệ thuật mượn cảnh của vườn Nhật, để cảnh vườn và dáng núi phía xa hòa vào cùng một khung hình.

Du khách thưởng ngoạn cảnh thu trên thuyền truyền thống Nhật Bản wasen giữa hồ Nanko tại vườn Ritsurin

Vườn Ritsurin được tạo dựng theo kiểu vườn dạo của lãnh chúa daimyo, ở đó, cảnh quan được tính toán để liên tục thay đổi theo vị trí của người thưởng ngoạn. Đặc trưng ấy được gọi là "mỗi bước chân, một cảnh sắc" - ippo ikkei. Một khúc quanh mở ra mặt hồ thấp thoáng sau những thân cây thông, thêm vài bước, cầu Engetsukyo lại nổi bật giữa những tán lá đang chuyển màu.

Để khám phá vườn Ritsurin, du khách cũng có thể lên một chiếc thuyền độc mộc trên hồ Nanko, trong khoảng 30 phút, thuyền chầm chậm vòng quanh hồ, đưa du khách đi ngang những đảo nhỏ, qua cầu và tiến sát những bờ trồng nhiều cây phong. Từ đây, những tán lá trên bờ dường như đổ thấp hơn, bóng đỏ vàng rung theo từng gợn nước ngay sát mạn thuyền. Cầu Engetsukyo với góc nhìn từ dưới hồ mang một dáng vẻ mới lạ, khi đường cong của cầu ghép cùng bóng phản chiếu bên dưới nước, vẽ nên một vầng cong gần trọn vẹn trên mặt nước.

Vườn Ritsurin về đêm, sắc lá đỏ cùng ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên những mảng màu lung linh giữa khu vườn NGUỒN: TỈNH KAGAWA

Buổi tối, ánh sáng từ hệ thống chiếu sáng làm nổi lên từng mảng đỏ, vàng bên bờ hồ rồi kéo chúng xuống mặt nước thành những dải màu phản chiếu. Những chiếc cầu, những thân cây, mái trà thất không hiện ra bằng đường nét rõ như ban ngày, mà lúc sáng, lúc khuất giữa bóng tối và mặt hồ.

Mùa thu phủ lên tỉnh Kagawa những gam màu ấm áp, làm nổi bật vẻ đẹp của núi rừng, của mái chùa, những mặt hồ tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc cảnh sắc chuyển mùa, tỉnh nhỏ nhất Nhật Bản hiện lên với một sức hút rất riêng có, vừa rực rỡ vừa thanh nhã.