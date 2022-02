Mưa trái mùa liên tục xuất hiện ở TP.HCM và Nam bộ, vì sao?

Khoảng 15 giờ ngày 8.2, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo hiện tượng mưa dông sét trên khu vực TP.HCM. Theo ảnh mây vệ tinh, đám mây dông đang phát triển và gây mưa dông trên diện rộng bao gồm các địa phương như TP.Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Q.1, 3, 4, 10, 12... Ngoài ra mây dông ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương cũng đang có hướng di chuyển về phía TP.HCM.

Các khối mây dông này sẽ tiếp tục gây ra mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới. Sau đó mây dông còn có khả năng phát triển và di chuyển theo hướng đông bắc - tây nam mở rộng lan sang các khu vực lân cận khác gây mưa dông như Gò Vấp, Nhà Bè, Cần Giờ và các quận trung tâm giáp với khu vực này. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 10 mm, có nơi trên 12 mm. Trong cơn dông đề phòng sét, gió giật mạnh.





Chuyên gia khí tượng, Ths Lê Thị Xuân Lan cho biết thêm: Chiều nay mưa, sáng sớm mai sương mù sẽ dày đặc do độ ẩm trong không khí cao. Nhưng nó sẽ tan nhanh khi nắng lên. Mưa trái mùa là do nền nhiệt cao, trong lều khí tượng là 35 độ C ngoài thực tế còn cao hơn, kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam mang theo hơi ẩm vào gây mưa. Mưa trái mùa xuất hiện nhiều ở các vùng ven biển. Trong ngày 10 và đặc biệt là từ ngày 13 - 16.2 sẽ còn một đợt mưa trái mùa với kiểu thời tiết phổ biến là sáng nắng chiều mưa. Lượng tương đối khá và diện khá rộng ở khu vực Nam bộ, kèm theo sét. Mưa trái mùa năm nay xuất hiện nhiều hơn các năm trước là do chúng ta đang chịu ảnh hưởng của La Nina. Do đó vào thời gian này rãnh áp thấp mới nằm trên vùng biển các tỉnh phía nam, còn không nó nằm tận phía dưới Indonesia. Chính vì vậy mà năm nay mưa trái mùa nhiều hơn các năm trước. Mưa trái mùa về cơ bản là lượng sẽ không lớn và thời gian không kéo dài. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, người dân nên cẩn trọng đề phòng và giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ.