Theo thông tin từ Công ty thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0 giờ 10' đến nay trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90 - 150 mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223.9 mm, Hải Bối 204.9 mm, Đại Mỗ 170.5 mm, Phú Lương 163 mm.

Mưa lớn khiến đường QL6, đoạn đi qua địa bàn P.Yên Nghĩa ngập khoảng 20 - 30 cm, kéo dài gần 1 km ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở ngưỡng cao gây úng ngập một số khu vực: Lê Đức Thọ (quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19.8), Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành công (Trước UBND Phường), Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ( khu vực xung quang chợ Hà Đông), Đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước chi cục thuế và tòa nhà HUD3), Đường QL6 (đoạn tổ dan phố 1+4 phường Yên Nghĩa), Khu TT18, P.Phú La.

Một ngõ nhỏ trên đường Trần Quốc Vượng nước đã ngập tới cửa nhà dân ẢNH: HẢI TRIỀU

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, ngày 7.10, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Hiện Công ty thoát nước Hà Nội đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.