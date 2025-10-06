Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần

Đình Huy
Đình Huy
06/10/2025 06:10 GMT+7

Hơn 6 ngày nay, nước lũ tại khu vực tổ dân phố số 2 Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) vẫn chưa rút hết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều tối 5.10, khu vực tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) vẫn bị ngập nước. So với 6 ngày trước, nước đã rút đi nhiều, nhưng nhiều ngõ nước vẫn ngập sâu khoảng 30 - 40 cm, một số ngôi nhà nước ngập khoảng 10 - 20 cm.

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 1.

Nước lũ đã rút nhiều nhưng một số nơi tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha vẫn bị ngập

ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Đ.T, người dân trong tổ dân số phố 2, cho biết nước lũ rút khá chậm nên cuộc sống của anh và nhiều hộ dân vẫn bị ảnh hưởng. Đặc biệt, do nước đọng lại lâu ngày nên bốc mùi hôi thối, rất khó chịu.

"Hôm nay chúng tôi về nhà dọn dẹp, ngôi nhà đã được cấp điện nhưng bể ngầm chứa nước sinh hoạt đã bị nước lũ tràn vào. Có điện nhưng không có nước chúng tôi vẫn chưa thể về nhà được", anh T. nói và cho hay, 6 ngày qua, gia đình anh phải thuê nhà nghỉ để ở tạm.

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 2.

Nhà của anh T. nước vẫn tràn vào trong nhà khoảng 10 cm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh T. và nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 2 lo lắng khi nước lũ chưa rút hết trong thời điểm cơn bão Matmo (bão số 11) sắp đổ bộ vào miền Bắc, nguy cơ ngập lụt sẽ kéo dài.

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 3.

Nước lũ đọng lại bốc mùi hôi thối khiến người dân lo lắng về dịch bệnh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng trong ngày 5.10, tại khu vực trạm bơm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha), Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm 3 máy bơm để bơm nước lũ ra ngoài sông Nhuệ. Tổng cộng, khu vực này sẽ có 6 máy bơm hoạt động để "cứu ngập" cho làng Miêu Nha.

Các nhân viên lắp máy bơm cho biết, mỗi máy bơm có công suất khoảng 1.000 m3/giờ. "Chúng tôi đang cố gắng để 3 máy có thể hoạt động vào tối nay", nhân viên nói.

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 4.

3 máy bơm được huy động thêm để bơm nước lũ ra ngoài sông Nhuệ

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 5.

Mỗi máy bơm đều có công suất rất lớn

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần- Ảnh 6.

3 máy bơm trong trạm bơm cầu Ngà đang hoạt động nhưng người dân cho rằng nước rút khá chậm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng nề, nhiều ngôi nhà bị nước dâng vào khoảng 1 m. Sau nhiều ngày nước lũ không rút, chiều 4.10, hàng chục người dân đã trải chiếu, ngồi trước lối ra vào của UBND P.Xuân Phương để "cầu cứu" chính quyền về biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Xuân Phương, cho rằng nguyên nhân chính là do lượng mưa quá lớn, cộng với việc làng Miêu Nha là vùng trũng và nước sông Nhuệ dâng cao tràn vào. Đầu làng Miêu Nha có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bơm này bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài.

Về việc người dân đến phường trải chiếu "cầu cứu" chính quyền, ông Nam cho rằng, đơn vị đã lắng nghe, đưa ra giải pháp, phương án tốt nhất để giúp người dân ổn định lại cuộc sống. "Chúng tôi đang rất cố gắng để xử lý, mong người dân chia sẻ với chính quyền", ông Nam nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu 'cầu cứu'

Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu 'cầu cứu'

Quá nóng lòng trước tình trạng ngập úng 5 ngày nước chưa rút, nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 2 (P.Xuân Phương, Hà Nội) đã đến trụ sở phường cầu cứu chính quyền.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội mưa lớn Hà Nội ngập Miêu Nha Xuân Phương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận