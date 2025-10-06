6 máy bơm 'giải cứu' xóm nhỏ ở Hà Nội ngập gần 1 tuần

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều tối 5.10, khu vực tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) vẫn bị ngập nước. So với 6 ngày trước, nước đã rút đi nhiều, nhưng nhiều ngõ nước vẫn ngập sâu khoảng 30 - 40 cm, một số ngôi nhà nước ngập khoảng 10 - 20 cm.

Nước lũ đã rút nhiều nhưng một số nơi tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha vẫn bị ngập ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Đ.T, người dân trong tổ dân số phố 2, cho biết nước lũ rút khá chậm nên cuộc sống của anh và nhiều hộ dân vẫn bị ảnh hưởng. Đặc biệt, do nước đọng lại lâu ngày nên bốc mùi hôi thối, rất khó chịu.

"Hôm nay chúng tôi về nhà dọn dẹp, ngôi nhà đã được cấp điện nhưng bể ngầm chứa nước sinh hoạt đã bị nước lũ tràn vào. Có điện nhưng không có nước chúng tôi vẫn chưa thể về nhà được", anh T. nói và cho hay, 6 ngày qua, gia đình anh phải thuê nhà nghỉ để ở tạm.

Nhà của anh T. nước vẫn tràn vào trong nhà khoảng 10 cm ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh T. và nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 2 lo lắng khi nước lũ chưa rút hết trong thời điểm cơn bão Matmo (bão số 11) sắp đổ bộ vào miền Bắc, nguy cơ ngập lụt sẽ kéo dài.

Nước lũ đọng lại bốc mùi hôi thối khiến người dân lo lắng về dịch bệnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng trong ngày 5.10, tại khu vực trạm bơm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha), Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm 3 máy bơm để bơm nước lũ ra ngoài sông Nhuệ. Tổng cộng, khu vực này sẽ có 6 máy bơm hoạt động để "cứu ngập" cho làng Miêu Nha.

Các nhân viên lắp máy bơm cho biết, mỗi máy bơm có công suất khoảng 1.000 m3/giờ. "Chúng tôi đang cố gắng để 3 máy có thể hoạt động vào tối nay", nhân viên nói.

3 máy bơm được huy động thêm để bơm nước lũ ra ngoài sông Nhuệ ẢNH: ĐÌNH HUY

Mỗi máy bơm đều có công suất rất lớn ẢNH: ĐÌNH HUY

3 máy bơm trong trạm bơm cầu Ngà đang hoạt động nhưng người dân cho rằng nước rút khá chậm ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng nề, nhiều ngôi nhà bị nước dâng vào khoảng 1 m. Sau nhiều ngày nước lũ không rút, chiều 4.10, hàng chục người dân đã trải chiếu, ngồi trước lối ra vào của UBND P.Xuân Phương để "cầu cứu" chính quyền về biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Xuân Phương, cho rằng nguyên nhân chính là do lượng mưa quá lớn, cộng với việc làng Miêu Nha là vùng trũng và nước sông Nhuệ dâng cao tràn vào. Đầu làng Miêu Nha có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bơm này bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài.

Về việc người dân đến phường trải chiếu "cầu cứu" chính quyền, ông Nam cho rằng, đơn vị đã lắng nghe, đưa ra giải pháp, phương án tốt nhất để giúp người dân ổn định lại cuộc sống. "Chúng tôi đang rất cố gắng để xử lý, mong người dân chia sẻ với chính quyền", ông Nam nhấn mạnh.