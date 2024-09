Mưa trắng trời: Thái Lan gặp khó, đội tuyển Việt Nam buộc phải chuyển địa điểm tập luyện

17 giờ ngày 9.9, đội tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Cuộc so tài giữa hai kình địch Đông Nam Á sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.9. Do vậy, hôm nay là ngày tập luyện cuối cùng của hai đội, trước khi bước vào trận giao hữu mang tính chất thăm dò và phô diễn sức mạnh trước thềm AFF Cup 2024.

Đội Thái vừa khởi động xong thì mưa nhưng vì chỉ còn buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình nên đội bạn vẫn tập. Do trời mưa to nên buổi tập của đội tuyển Việt Nam ban đầu định chuyển về sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thay vì sân Mỹ Đình (tập ở sân có mặt cỏ tự nhiên). Nhưng đến 18 giờ ngày 9.9 trời vẫn mưa cực to, để đảm bảo sức khỏe các cầu thủ, đội tuyển sẽ trở lại tập tại khách sạn.

Đội tuyển Thái Lan bước vào buổi tập chiều 9.9, với mục tiêu làm quen mặt sân thi đấu, lấy cảm giác bóng cũng như tính toán điểm rơi thể lực cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tâm trạng các cầu thủ Thái Lan đều rất thoải mái. "Voi chiến" đáng ra đối đầu Nga vào ngày 7.9, nhưng trận đấu bị hủy do ảnh hưởng của bão số 3 ẢNH: MINH TÚ

HLV Masatada Ishii không nhồi thể lực cho học trò, mà kết hợp bài tập với các trò chơi để mang lại tiếng cười cho học trò. Theo ông Ishii, đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị xong, muốn bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái ẢNH: MINH TÚ

Dù thiếu một số ngôi sao như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan, nhưng lực lượng "Voi chiến" vẫn rất đáng gờm ẢNH: NGỌC LINH

Khi đội tuyển Thái Lan đang thực hiện bài khởi động, cơn mưa cuối giờ chiều ở Hà Nội đã đổ ập xuống, ảnh hưởng đến việc tập luyện của thầy trò HLV Ishii. Dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn nán lại sân hoàn thành bài tập ẢNH: NGỌC LINH

Dù mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình không bị tàn phá trong bão, nhưng trên sân vương vãi nhiều rác bẩn chưa được dọn dẹp ẢNH: NGỌC LINH

HLV Ishii kiểm tra điều kiện sân ẢNH: NGỌC LINH