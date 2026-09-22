Mùa trung thu em muốn giữ mãi trong ký ức

Sau thời gian tổ chức, cuộc thi viết "Mùa trung thu ở Đầm Sen" do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group phát động dành cho các em thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên đã nhận được nhiều bài viết chân thành, giàu cảm xúc về những mùa trung thu đáng nhớ tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Ban tổ chức đã chọn và trao các giải thưởng cho những bài viết xuất sắc. Thanh Niên lần lượt giới thiệu 5 bài viết đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba.

Và dưới đây là lá thư đoạt giải nhất của Trương Văn Tâm.

Trương Văn Tâm đọc lá thư của mình tại Ngày hội Trung thu lần thứ 20 - năm 2026. ẢNH: NHẬT THỊNH

Kính gửi các cô chú Báo Thanh Niên, các cô chú Saigontourist Group và chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"!

Cháu tên là Trương văn tâm, năm nay cháu 14 tuổi.

Hôm nay, cháu muốn viết lá thư này để kể với các cô chú về một kỷ niệm mà cháu luôn nhớ. Đó là kỷ niệm về một mùa trung thu đặc biệt ở Đầm Sen, khi cháu được đi cùng mẹ. Đó là năm 2022, khi cháu 12 tuổi. Đối với cháu, trung thu năm ấy không chỉ là một buổi đi chơi mà là một ngày mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, cháu vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp. Cháu nhớ lúc được mẹ đưa đến Đầm Sen, không khí trung thu thật rộn ràng. Khắp nơi có những hoạt động vui chơi và rất nhiều bạn nhỏ cùng gia đình. Cháu cảm thấy mình như bước vào một thế giới thật khác với những ngày bình thường. Cháu đã rất vui. Nhưng điều cháu nhớ nhất lại không phải là mình đã chơi trò gì, cũng không phải là nơi đó có bao nhiêu ánh đèn đẹp. Điều cháu nhớ nhất là cháu được đi cùng mẹ. Cháu nhớ cảm giác đi bên mẹ giữa không khí trung thu đông vui. Có những lúc cháu chỉ muốn mẹ ở bên mình thật lâu, bởi vì lúc đó cháu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ngày ấy cháu chưa nghĩ nhiều. Cháu chỉ biết trung thu là được đi chơi, được vui và được ở bên mẹ. Nhưng càng lớn, cháu càng hiểu rằng những khoảnh khắc như vậy rất quý giá. Có những điều khi đang có, chúng ta thường nghĩ đó là chuyện bình thường. Một buổi đi chơi cùng mẹ, một lần được mẹ dắt đi giữa dòng người, một buổi tối cả hai mẹ con cùng vui... Tất cả tưởng như rất đơn giản. Nhưng sau này nhìn lại, cháu mới thấy đó là những ký ức mà mình muốn giữ mãi. Nếu có thể quay lại trung thu năm 2022, cháu vẫn muốn được cùng mẹ đến Đầm Sen một lần nữa. Cháu muốn được nhìn những ánh đèn trung thu như ngày ấy, muốn được đi bên mẹ, được cười thật vui và muốn thời gian lúc đó trôi chậm hơn một chút. Bởi vì tuổi thơ chỉ có một lần. Và những kỷ niệm đẹp với gia đình cũng không phải lúc nào chúng ta muốn là có thể quay lại được. Cháu nghĩ mình càng may mắn hơn khi được trải qua một mùa trung thu vui vẻ như vậy sau những năm tháng Covid-19 đầy khó khăn. Cháu vẫn nhớ thời gian dịch bệnh. Khi ấy, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Cháu không được đến trường, không được gặp bạn bè, không được vui chơi như trước. Người lớn trong gia đình cũng có nhiều lo lắng.Vì vậy, khi cuộc sống dần trở lại bình thường và cháu được mẹ đưa đi chơi trung thu ở Đầm Sen, cháu cảm thấy những điều tưởng như rất bình thường lại trở nên đặc biệt. Đó không chỉ là một chuyến đi chơi. Đó là cảm giác được trở lại với tuổi thơ, được cười, được vui và được ở bên người mình yêu thương. Cháu muốn gửi lời cảm ơn thật nhiều đến các cô chú Saigontourist Group vì đã góp phần tạo nên những hoạt động trung thu để các bạn nhỏ có thêm những kỷ niệm đẹp. Có thể với người lớn, một chương trình trung thu chỉ là một hoạt động được tổ chức mỗi năm. Nhưng với một đứa trẻ, đó có thể là một ký ức đi theo mình rất lâu. Với cháu, trung thu ở Đầm Sen năm 2022 chính là một ký ức như vậy.

Sau này khi lớn lên, có thể cháu sẽ quên mình đã chơi những trò gì, đã nhìn thấy những gì. Nhưng cháu nghĩ mình sẽ vẫn nhớ cảm giác được mẹ đưa đi chơi trung thu. Cháu cũng cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo cơ hội để những kỷ niệm của các bạn nhỏ được kể lại. Nhờ viết những dòng này, cháu mới ngồi thật lâu để nhớ về những chuyện đã qua và nhận ra rằng mình có rất nhiều điều để biết ơn. Cháu biết ơn gia đình, biết ơn mẹ, biết ơn những người đã yêu thương và giúp đỡ cháu. Và cháu biết ơn những người đã tạo ra những sân chơi để trẻ em có một tuổi thơ vui vẻ hơn. Cháu cũng muốn cảm ơn chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" vì đã đồng hành cùng những bạn nhỏ và tiếp thêm động lực để chúng cháu cố gắng học tập. Những tình cảm và sự giúp đỡ ấy khiến cháu hiểu rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Cháu còn nhỏ, ước mơ của cháu có thể sẽ thay đổi khi lớn lên. Nhưng cháu muốn mình được tiếp tục đi học, được khám phá thế giới và trở thành một người tốt. Cháu muốn sau này khi lớn lên, mình cũng có thể làm được những điều tốt đẹp cho người khác, giống như những gì cháu đã nhận được. Và nếu sau này có ai hỏi cháu: "Một trong những trung thu mà cháu nhớ nhất là trung thu nào?", cháu sẽ kể rằng đó là trung thu năm 2022 ở Đầm Sen, khi cháu được đi cùng mẹ. Bởi vì ở đó có ánh đèn trung thu, có niềm vui của tuổi thơ và có người mẹ mà cháu yêu thương. Cảm ơn Đầm Sen. Cảm ơn Saigontourist Group. Cảm ơn Báo Thanh Niên. Cảm ơn chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Cảm ơn tất cả những người đã giúp tuổi thơ của cháu có thêm một kỷ niệm thật đẹp. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật tốt và luôn nhớ rằng những điều hạnh phúc nhất đôi khi rất giản dị. Đó có thể chỉ là một buổi tối trung thu, một ánh đèn lung linh, một bàn tay mẹ nắm lấy tay cháu và một đứa trẻ được cười thật vui.

Đó là ký ức mà cháu muốn giữ mãi trong trái tim mình.

Cháu kính thư,

Trương Văn Tâm

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