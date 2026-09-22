Mua trứng về, đừng vội đặt vào chỗ này trong tủ lạnh

Vì sao nên hạn chế để trứng ở cửa tủ lạnh?

Lý do chính là nhiệt độ ở cánh cửa thường thay đổi nhiều hơn so với các khu vực bên trong tủ lạnh. Mỗi lần mở cửa, không khí nóng từ bên ngoài đi vào và tác động trực tiếp đến các ngăn ở đó, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cửa tủ lạnh không phải là nơi tốt nhất để bảo quản trứng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến nghị nên đặt trứng trong hộp và bảo quản ở một ngăn bên trong tủ lạnh. Nhiệt độ ở ngăn mát nên duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn.

Để trứng trong hộp có tác dụng gì?

Ngoài việc giúp trứng tránh bị nứt vỡ do va đập, hộp đựng ban đầu còn giúp bảo vệ trứng trong quá trình bảo quản. Hộp đựng cũng hạn chế trứng tiếp xúc trực tiếp với các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Ngoài ra, trứng có thể hấp thụ mùi từ những món nặng mùi. Vì vậy, giữ nguyên trứng trong hộp thay vì lấy từng quả ra đặt vào khay ở cửa tủ lạnh là cách bảo quản phù hợp hơn.

Nếu mua một hộp trứng mới, không nhất thiết phải lấy từng quả ra khỏi hộp. Có thể giữ nguyên cả hộp và đặt trên một ngăn bên trong tủ lạnh. Cách này vừa giúp trứng ổn định nhiệt độ hơn, vừa hạn chế nguy cơ vỏ bị va đập hoặc tiếp xúc với các thực phẩm khác.

Có cần rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh?

Không nên tự ý rửa trứng trước khi bảo quản, đặc biệt đối với trứng đã được làm sạch và xử lý theo quy trình tại nơi sản xuất. Hội đồng Trứng Mỹ (AEB) khuyến cáo không rửa trứng tại nhà vì nếu thực hiện không đúng cách, nước có thể tạo điều kiện để vi khuẩn trên bề mặt vỏ xâm nhập vào bên trong. Thay vào đó, nên giữ trứng trong hộp ban đầu và bảo quản lạnh đúng cách.

Với trứng đã bị nứt vỏ, nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào bên trong sẽ cao hơn, đặc biệt nếu trứng được bảo quản không đúng cách, chuyên gia giáo dục an toàn thực phẩm Diane Wright Hirsch tại Đại học Connecticut (Mỹ), cho biết.

Nếu trứng vừa mới nứt và vẫn còn sạch, nên đập trứng ra hộp sạch, có nắp đậy và bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó sử dụng trong thời gian ngắn, tốt nhất trong vòng 1–2 ngày. Nếu trứng bị nứt từ trước khi mua, có dấu hiệu lớp màng bên trong đã bị rách, rò rỉ lòng trắng, đồng thời có mùi bất thường, thì nên bỏ đi, theo Healthline.