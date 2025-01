Mua vàng dịp Thần Tài cách nào để có lợi nhất?

Năm 2025, ngày vía Thần Tài (ngày 10 tháng Giêng) sẽ trùng vào ngày 7.2. Theo các chuyên gia, nhu cầu mua vàng dịp này năm nay dự báo tiếp tục sôi động với quan niệm lấy may đầu năm mới.

Rủ nhau mua vàng ngày Thần Tài

Những ngày này, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 82 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch quanh 82 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng 12 hàng năm, các doanh nghiệp, thương hiệu vàng lớn đã cấp tập chuẩn bị những sản phẩm vàng dịp Thần Tài cho năm Ấy Tỵ, từ vàng nhẫn trơn, vàng miếng hình ông Thần Tài, vàng trang sức biểu tượng năm Tỵ (rắn) đến các sản phẩm vàng 24K cầu tài lộc may mắn đầu năm như cỏ may mắn, mâm ngũ quả tượng trưng cho ước nguyện của gia chủ về một cuộc sống sung túc, viên mãn…

Một số thiết kế nổi bật của dịp Thần Tài năm 2025 ẢNH: QUANG HÙNG

Đối với những người trưởng thành, chi tiêu có kế hoạch và có xu hướng tích lũy tài sản, họ sẽ ưu tiên chọn những sản phẩm, thiết kế có tính ứng dụng cao, đa năng, phù hợp túi tiền, có độ bền cao, có giá trị cộng thêm về phong thủy, tâm linh, cầu công danh, tài lộc cho bản thân và gia đình.

Chị Ngọc Anh (ngụ quận 10, TP HCM) cho biết từ nhiều năm nay, mỗi năm tới ngày Thần Tài, chị đều mua từ 2-5 chỉ vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng Thần Tài, vàng miếng có các chữ An, Lộc, Phúc… với mong muốn bình an, may mắn cho gia đình. Đặc biệt, chị mua vàng dịp Thần Tài xong để dành nên không lỗ, thậm chí khoản để dành này còn có mức sinh lời rất tốt.

Hình ảnh mâm ngũ quả truyền thống được tái hiện trong các thiết kế năm nay ẢNH: QUANG HÙNG

"Dịp Thần Tài năm 2024, tôi mua 5 chỉ vàng nhẫn trơn của một thương hiệu vàng lớn giá khoảng 66 triệu đồng/lượng. Tổng 5 chỉ vàng là 33 triệu đồng. Tới giờ, tôi vẫn còn giữ số vàng này, với giá hiện tại nếu bán ra khoảng 83,6 triệu đồng/lượng sẽ thu về 41,8 triệu đồng. Mức sinh lời lên tới 26%", chị Ngọc Anh kể.

Trong khi đó, không chỉ là mua lấy may, anh Khánh Nam (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết mỗi năm anh đều cùng vợ tới thương hiệu vàng lớn ở TP HCM để mua vàng đúng ngày 10 tháng Giêng. Với quan điểm mua vàng để tích lũy lâu dài, với tâm lý ngày Thần Tài sẽ may mắn hơn nên anh thường mua cho vợ 1 bộ sưu tập vàng miếng Thần Tài khoảng từ 4-6 hoặc 8 miếng vàng khắc chữ Lộc, Phúc, An, Tài…

Không chỉ những người mua vàng lấy may đầu năm, rất nhiều người cũng "tranh thủ" đầu tư mua vàng miếng, vàng nhẫn hoặc vàng trang sức dịp Thần Tài vì giá vàng thường tăng cao trong dịp này.

Trang sức 24K cũng được khách hàng quan tâm trong dịp năm mới ẢNH: QUANG HÙNG

Một số người am hiểu thị trường vàng phân tích, theo quan sát của họ trong nhiều năm, giá vàng thường biến động theo kịch bản chủ yếu là tăng từ nửa tháng đến một tháng trước ngày vía Thần Tài (khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán) rồi lập đỉnh ngắn hạn ngay sau Tết (thường là trước ngày 10 tháng Giêng).

Trong hoặc sau ngày 10 tháng Giêng, giá vàng có thể tăng vọt trong buổi sáng rồi hạ nhiệt vào buổi chiều, giảm tiếp trong những ngày sau đó. Dù vậy, giới phân tích cũng khuyến cáo giá vàng vốn biến động khó đoán nên nhà đầu tư, người dân cũng cần quan sát kỹ thị trường giai đoạn này.

Đặc biệt, nếu mua vàng, các chuyên gia khuyến nghị người dân và nhà đầu tư nên mua vàng miếng , vàng nhẫn và vàng trang sức các loại ở những thương hiệu vàng lớn để bảo đảm an toàn về chất lượng, lấy hóa đơn… nhất là trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động hiện nay.

Giá vàng vẫn sáng trong năm 2025 ?

Nhận định về giá vàng dịp Thần Tài 2025, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng vẫn nên mua theo kiểu mua lấy lộc ngay. Năm 2025, xu hướng giá vàng sẽ khó tăng mạnh như năm 2024, sau khi đã có một năm tăng khoảng 26% (tính đến giữa tháng 12-2024).

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại WGC, phân tích giá vàng tăng mạnh khi nhu cầu đầu tư tăng. Rủi ro địa chính trị, lo ngại về suy thoái kinh tế và giá vàng tăng vọt là các yếu tố làm các con số này gia tăng đáng kể, ngay cả khi giá vàng cao kỷ lục.

Về xu hướng giá vàng, WGC không đưa ra dự báo cụ thể về giá vàng. Nhưng nhiều yếu tố có thể tác động đến giá vàng là lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và chuyển sang giai đoạn nới lỏng, có thể tiếp tục giảm thêm lãi suất và giá vàng sẽ hưởng lợi. Một yếu tố khác tác động tới giá vàng sắp tới, là những tác động thực tế từ chính sách của ông Trump, nhưng rất khó đoán định. Và phải tới tháng 1-2025, ông Trump mới chính thức nhậm chức và chưa thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Giá vàng sẽ chịu tác động bởi những chính sách được Mỹ triển khai thực tế.

"Ngân hàng trung ương các nước sẽ tiếp tục mua vàng trong thời gian tới. Kể từ tháng 5-2024, Trung Quốc không còn báo cáo về việc mua mới vàng nên không có dữ liệu. Tuy nhiên, Trung Quốc đang rất mạnh tay tung các gói kích thích kinh tế quy mô lớn. Nếu kinh tế phục hồi thì có thể nhu cầu mua vàng cũng sẽ tốt lên và đây vốn là thị trường vàng lớn nhất thế giới. Ấn Độ cũng tương tự, khi Chính phủ nước này cắt giảm thuế nhập khẩu đối với vàng sẽ kích thích nhu cầu đầu tư, mua vào kim loại quý này. Ấn Độ là thị trường lớn của vàng. Nếu nhu cầu ở Trung Quốc, Ấn Độ đều tích cực, vàng vẫn rất sáng trong năm 2025", ông Shaokai Fan nói.