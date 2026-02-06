Mua vàng ngày Thần Tài: Từ ‘cầu may’ đến chiến lược tài chính thông minh

Ngày Vía Thần Tài - "Deadline" khởi động kế hoạch tài chính cho năm mới

Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng âm lịch) từ lâu đã gắn bó sâu sắc với tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thể hiện qua hình ảnh dòng người tấp nập xếp hàng mua vàng để "lấy vía" cầu tài lộc. Tuy nhiên, giá trị hành động này không chỉ nằm ở yếu tố tâm linh, mà còn ở thông điệp thực tế: Khuyến khích mỗi người tích lũy, tiết kiệm, để cả năm tràn đầy tài lộc, sung túc hơn.

Năm Bính Ngọ mang nguồn năng lượng dồi dào, được xem là năm của sự chuyển mình và hành động đột phá. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ đã chủ động lên kế hoạch tài chính chi tiết, đặt mục tiêu rõ ràng và chọn ngày Thần Tài làm điểm khởi đầu cho hành trình này.

Chị Minh Hương, Hà Nội, chia sẻ: "Tôi thường mua một chỉ vàng vào ngày Thần Tài, xem đó như một 'nghi thức' đón lộc cho năm mới và cũng là lời nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc với kế hoạch tích lũy trong năm. Một năm sau nhìn lại, số vàng ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn là minh chứng cho sự kiên trì tích trữ để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân".

Anh Tiến Lộc ở TP.HCM lại xem đây là cột mốc khởi động mục tiêu sự nghiệp: "Ngày Thần Tài giống như lời hứa với chính mình - hứa sẽ hành động mạnh mẽ hơn trong năm mới. Món vàng tôi mua là biểu tượng cho quyết tâm ấy".

Mua vàng ngày Thần Tài được xem là cột mốc khởi động kế hoạch tài chính của nhiều người trẻ ẢNH: PNJ

Trong bối cảnh vàng được đánh giá là kênh đầu tư an toàn và dễ thanh khoản, việc tự tay sắm vàng, tự rước Thần Tài về nhà đã trở thành cách người trẻ chủ động kiến tạo vận hội. Họ vừa tích lũy tài sản lâu dài, vừa gieo niềm tin vào năm mới thịnh vượng - nơi tài lộc đến từ chính hành động của mình.

PNJ đồng hành cùng tinh thần "chủ động hành động"

Đồng hành cùng tinh thần hành động của năm Bính Ngọ và chủ động tạo vận may của người trẻ dịp năm mới, PNJ giới thiệu nhiều bộ sưu tập vàng độc đáo cho dịp Vía Thần Tài 2026, để cùng đồng hành với người tiêu dùng "Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài" cùng các món quà vàng.

PNJ lan tỏa tinh thần "Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài" ẢNH: PNJ

Đầu tiên là bộ sưu tập vàng kỷ niệm 99,99% với các thiết kế vàng miếng tài lộc 1 chỉ và 0,5 chỉ ép seal nhựa trong, thể hiện khát vọng thăng tiến và khai mở một năm vươn mình, sung túc, thịnh vượng. Tiếp đến là Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc lấy linh vật Ngựa làm trung tâm thể hiện tinh thần đón tết 2026 với tâm thế mới: Chủ động hành động, mạnh mẽ tiến bước. Điểm đặc biệt là trải nghiệm "túi mù" và săn secret mới lạ với năm thiết kế Ngựa cách điệu tượng trưng cho năm lời nguyện: Tài Lộc, Tình Duyên, Công Danh, Sức Khỏe và Secret. Mỗi Blindbox đi kèm dây đeo và túi da xinh xắn để khách hàng "biến hóa" thành charm treo túi, điện thoại.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc mang đến trải nghiệm "xé túi mù" độc đáo ẢNH: PNJ

Bên cạnh đó, PNJ còn cho ra mắt nhiều sản phẩm mới mang đến cho người tiêu dùng đa dạng lựa chọn phù hợp mục tiêu cá nhân khi mua vàng dịp đầu năm. Chẳng hạn Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát với các "tiểu lộc" vàng trọng lượng 0,3 chỉ phù hợp với những người trẻ muốn bắt đầu hành trình tích lũy từ những bước nhỏ. Dòng sản phẩm Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc có phong cách chibi trẻ trung, vừa tích lũy bền vững vừa thể hiện phong cách cá nhân khi có thể làm vòng tay, charm điện thoại,... Còn với những người trẻ khao khát được tỏa sáng theo cách riêng của mình với phiên bản rực rỡ nhất thì bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold là lựa chọn không thể bỏ qua.

Mở ra hành trình tích tiểu thành đại đầy thú vị với sản phẩm Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát ẢNH: PNJ

Tại cửa hàng PNJ NEXT Hai Bà Trưng (TP.HCM), chị Thảo Nguyên đang thích thú ngắm nhìn các bộ sưu tập đa dạng. Chị chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên mình tập tành chủ động mua vàng để tự tay đón lộc tài và tích lũy dần cho tương lai. Mình rất bất ngờ khi thấy có rất nhiều sản phẩm phù hợp với những người vừa mới bắt đầu hành trình tích lũy như mình. Mình chấm ngay vàng mini 0,3 chỉ, vừa trẻ trung phối được nhiều kiểu, vừa là của để dành sau này, tích tiểu thành đại".

Song song với việc phát triển sản phẩm, PNJ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 10.10.2025 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15.12.2025 thực hiện thanh toán theo đúng quy định hiện hành thông qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và tài khoản thanh toán của công ty.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, PNJ đồng thời mở rộng thêm các giải pháp và quyền lợi nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho khách hàng, đặc biệt với các giao dịch có giá trị dưới 20 triệu đồng, cụ thể:

Liên kết với hơn 20 ngân hàng để hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, bao gồm hình thức trả thẳng và trả góp khi mua trang sức dưới 20 triệu đồng.

Đối với khách hàng bán vàng: PNJ cam kết chuyển khoản thanh toán trong vòng tối đa 02 ngày làm việc; đồng thời hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng ngân hàng và mở tài khoản nhanh chóng, thuận tiện.

Khi năm mới chạm ngõ, cũng là lúc người trẻ sẵn sàng khởi động cho hành trình mới - nơi niềm vui, hy vọng và những điều tốt lành cùng "lăn bánh". Mua vàng ngày Vía Thần Tài là cách đón và giữ tài lộc, để tiền bạc đầy két suốt cả năm. Hãy để PNJ đồng hành cùng bạn để may mắn, tài lộc luôn hiện diện trong năm Bính Ngọ đầy năng động.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại đây.