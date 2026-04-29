Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
29/04/2026 05:45 GMT+7

Vị khách ở Vĩnh Long mua vé số khi đi chợ mừng rỡ khi biết tin trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết có khách đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cách đây không lâu. Cụ thể, tờ vé có dãy số 451670 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mua tờ xổ số miền Nam khi đi chợ, người phụ nữ bất ngờ trúng độc đắc - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Dù có kết quả xổ số ngày 23 tháng 4 có mấy ngày trước nhưng gần đây vị khách mới đến đại lý đổi thưởng. Người phụ nữ mua ủng hộ người bán dạo khi đi chợ không ngờ trúng độc đắc. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và sẽ gửi vào ngân hàng để tiết kiệm", anh Phú Vinh chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết có khách trúng 6,35 tỉ đồng khi mua 10 tờ xổ số miền Nam. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 212947 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 26 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ còn lại có dãy số 912947 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Người đàn ông mua vé số khi đang ngồi uống cà phê, bất ngờ có số tiền lớn sau khi dò kết quả xổ số ngày 26 tháng 4. Vị khách đã đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long, Trà Vinh: Khách lãnh tiền ngay

Một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long bán trúng và đổi thưởng hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam của 2 đài Vĩnh Long và Trà Vinh.

Vợ chồng công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Mua ủng hộ người bán dạo, khách trúng hơn 6 tỉ đồng xổ số miền Nam

