Mua xe ô tô đấu giá từ ngân hàng, cần làm gì để được đăng ký xe?

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đối với xe thế chấp do tổ chức tín dụng bán để thu hồi nợ thì hồ sơ đăng ký xe gồm: bản sao hợp đồng thế chấp, hoặc hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng (do tổ chức tín dụng ký sao); hóa đơn mua bán theo quy định của pháp luật.



Đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại TP.HCM Ảnh: Độc Lập

Về trình tự thủ tục cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023-TT-BCA ngày 1.7.2023 của Bộ Công an quy định cụ thể về trường hợp của anh A.T hỏi ở trên. Theo đó, phải chuẩn bị hồ sơ thu hồi đăng ký xe. Sau đó, chủ xe đến điểm đăng ký, cấp biển số xe ô tô trên địa bàn Q.Phú Nhuận để làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định, 1 bản trả cho chủ xe và 1 bản lưu hồ sơ xe. Đến lịch hẹn sẽ nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp đến, theo PC08, sau khi nhận hồ sơ thu hồi, người mua xe đấu giá đó đến chi cục thuế mình cư trú để khai báo thuế, nộp lệ phí trước bạ. Sau khi nộp thuế, người mua tiếp tục khai đăng ký xe kèm theo các giấy tờ của chủ xe như: chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; chứng từ lệ phí trước bạ; chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe; chứng nhận thu hồi, đăng ký, biển số xe. Tiếp đó, người mua mang hồ sơ và xe đến cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú để làm thủ tục sang tên.

Bị phạt đến 4 triệu đồng nếu bán xe không làm thủ tục thu hồi

Một câu hỏi khác do bà N.T.T.A (ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nêu ra, thời hạn làm thủ tục sang tên xe mô tô kể từ khi có chứng từ chuyển quyền sở hữu hợp lệ, nếu sang tên không đúng theo thời gian quy định thì mức phạt là bao nhiêu?

Giải đáp câu hỏi này, thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó trưởng PC08 cho biết theo điểm b khoản 4 điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe) thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Nếu quá thời hạn này mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết, cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Mức phạt tiền trong trường hợp này là từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng (đối với cá nhân); phạt từ 1,6 - 4 triệu đồng (đối với tổ chức).

"Ngoài ra, chủ xe không làm thủ tục thu hồi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó sau khi chuyển quyền sở hữu xe", thượng tá Đỗ Trung Dung nhấn mạnh.