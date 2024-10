Mưa xối xả, đường ở TP.Quảng Ngãi bị ngập sâu

Tối 8.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và có giông. Có nơi lượng mưa đo được lên đến 210 mm, nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong giông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm 9.10 khả năng khu vực này còn có mưa, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

"Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, các mỏ đất đang khai thác và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng", ông Sỹ cho biết thêm ẢNH: PHONG NGỌC

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại TP.Quảng Ngãi, lượng mưa 12 giờ qua đo được là 149 mm. Những cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Quảng Ngãi bị ngập cục bộ ẢNH: PHONG NGỌC

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường ở trung tâm TP.Quảng Ngãi như Phan Bội Châu, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... bị ngập sâu, khiến người dân đi lại khó khăn ẢNH: NGỌC PHONG

Tại đường Phan Đình Phùng, đoạn đối diện Thành ủy Quảng Ngãi, nước bủa vây, nhìn như một con sông. Một số đoạn bị ngập sâu, người điều khiển xe máy không thể đi được, buộc phải quay đầu ẢNH: NGỌC PHONG

Do nước ngập sâu, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ, một số phương tiện bị chết máy giữa đường ẢNH: NGỌC PHONG

Một số nơi bị ngập sâu ẢNH: NGỌC PHONG

Giăng dây cảnh báo nước sâu để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết ẢNH: NGỌC PHONG

Anh Lê Văn Hiếu (ở TP.Quảng Ngãi) cho biết, cả ngày nay trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn, làm cho nhiều người ngại ra đường. Mưa lớn nên một số tuyến đường bị ngập sâu, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. "Cứ mưa lớn như thế này thì nước sẽ không rút kịp, có khả năng một số nhà ở mặt đường sẽ bị nước tràn vào", anh Hiếu nói. ẢNH: NGỌC PHONG