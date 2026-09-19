Mưa xối xả, Vinh chìm trong nước

Mưa như trút nước đã khiến nhiều tuyến đường nội thị của đô thị Vinh (TP.Vinh cũ), Nghệ An bị ngập sâu trong nước. Nhiều xe máy, ô tô di chuyển trên đường bị ngập nước, chết máy.

Một tuyến phố ở đô thị Vinh bị ngập sâu trong nước ẢNH: T.BẠCH

Nước ngập sâu trên đường Nguyễn Văn Cừ ẢNH: T.BẠCH

Xe ô tô đậu trên vỉa hè cũng bị ngập sâu ẢNH: T.BẠCH

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước không kịp tiêu thoát, gây ngập úng ẢNH: T.BẠCH

Đường 72 mét qua P.Vinh Phú ngập sâu trong nước ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một xe ô tô chết máy trên đường ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nước mưa dâng cao, tràn vào tầng hầm một chung cư ở P.Thành Vinh khiến nhiều xe máy để bên trong bị ngập nước. Một cư dân sinh sống ở đây cho biết, trước đó, cửa tầng hầm đã được chắn bằng ván để ngăn nước tràn vào. Tuy nhiên, một chiếc xe bán tải chạy ngang qua gây sóng lớn khiến tấm ván ngăn nước bị hỏng, nước chảy vào tầng hầm như thác.

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Một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, lượng mưa đo được từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay tại khu vực TP.Vinh cũ là 353 mm. Chuyên gia này cũng nhận định đây có thể là trận mưa đạt kỷ lục về cường suất mưa trong 6 tiếng liên tục xảy ra tại Vinh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều và đêm nay, tại Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn.