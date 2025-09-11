Mục đích của cổng USB trên màn hình máy tính để làm gì?

Ngày nay, cổng USB vẫn giữ vị trí quan trọng khi được sử dụng rộng rãi trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều thiết bị điện tử khác.

Đặc biệt, nhiều màn hình máy tính hiện nay không chỉ đơn thuần là màn hình phụ mà còn tích hợp nhiều cổng USB để biến chúng thành các hub USB tiện lợi. Các cổng này không chỉ cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ mà còn hỗ trợ in ấn, truyền tải video và sạc thiết bị điện tử.

Nhiều màn hình máy tính hiện đại trang bị các cổng USB khác nhau ẢNH: SLASHGEAR

Phân biệt các loại cổng USB trên màn hình máy tính

Cổng USB-A: Đây là loại cổng dễ nhận biết nhất với thiết kế hình chữ nhật, thường được sử dụng để kết nối bàn phím, chuột, máy in và ổ đĩa ngoài. Mặc dù nhiều thiết bị hiện nay đã hỗ trợ kết nối không dây, cổng USB-A vẫn rất cần thiết cho các thiết bị ngoại vi như ổ cứng và các giải pháp lưu trữ khác. Một trong những lợi ích lớn nhất của cổng này trên màn hình máy tính là giúp sạc các thiết bị nhỏ như điện thoại và tai nghe không dây.

Cổng USB-B: Cổng này đóng vai trò là kết nối ngược dòng cho hub USB của màn hình. Nó được sử dụng để kết nối trực tiếp với máy tính, cho phép các thiết bị USB-A đã kết nối với màn hình gửi dữ liệu. Tuy nhiên, cổng USB-B không có khả năng cấp nguồn cho thiết bị.

Cổng USB-C: Đây là loại cổng đa năng nhất giúp đơn giản hóa việc thiết lập không gian làm việc. Cổng USB-C có khả năng đảo ngược, hỗ trợ truyền tải điện năng, dữ liệu, video và âm thanh qua cáp duy nhất. Khi kết nối laptop với cổng USB-C của màn hình, màn hình có thể vừa sạc vừa nhận tín hiệu video độ phân giải cao từ laptop. Điều này khiến USB-C thường được dùng để kết nối nhiều màn hình 4K với laptop và PC, cũng như cho phép truyền dữ liệu dung lượng lớn một cách nhanh chóng.

Một số màn hình cao cấp có thể chỉ trang bị cổng USB-C mà không có cổng USB-A. Trong trường hợp này, người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi hoặc cáp USB-C sang USB-A để kết nối các thiết bị cần thiết.