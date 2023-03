‘Mức giá bán CLB M.U đến 6 tỉ bảng là quá cao và không thực tế’

CLB M.U đang được nhà Glazer rao bán với mức giá mong muốn lên đến 6 tỉ bảng, một kỷ lục thế giới. Hiện có 2 nhà đầu tư gồm tỉ phú giàu nhất nước Anh, Jim Ratcliffe và ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani đại diện một nhóm doanh nhân từ Qatar, bỏ thầu mua lại CLB M.U thông qua ngân hàng Raine (Mỹ), nơi đang quản lý quá trình mua bán đội bóng.

CLB M.U đang trong quá trình mua bán từ nhà Glazer (trái) sang 2 đối tác Jim Ratcliffe (phải, trên) và Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani (dưới) DAILY MAIL

"Mức giá trong hồ sơ dự thầu lần thứ 2 được gửi vào tuần trước, được cho vào khoảng 5 tỉ bảng Anh. Mức giá này được xem vẫn không đáp ứng yêu cầu từ nhà Glazer", tờ Sportsmail tiết lộ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire: "Nếu bạn nhìn vào tình hình kinh doanh thực tế của đội bóng hiện nay, mức giá bán chưa thể ở gần mức 6 tỉ bảng. Tháng 8 năm ngoái, thị trường định giá CLB M.U chỉ ở tầm 2 tỉ bảng Anh. Có khả năng hiện nay mức giá được tăng gấp đôi, nhưng cao hơn nữa thì các nhà đầu tư muốn mua lại sẽ bó tay. Mức giá 6 tỉ bảng như đòi hỏi hiện nay là quá cao so với thực tế".

Tờ Sportsmail cũng chỉ ra những lý do M.U đang mất giá, gồm doanh thu của CLB đã giảm gần 10% mỗi năm do không dự Champions League. Lợi nhuận mỏng (chỉ 6,3 triệu bảng) dựa trên tiết lộ tài chính mới đây và đội bóng cũng đang gánh khoản nợ khổng lồ lên đến 741 triệu bảng.

"Nhìn vào số tiền mặt mà doanh nghiệp (ở đây là CLB M.U) có thể kiếm được trong 10 năm tới và sau đó thêm một vài con số kỳ diệu, tôi dự đoán con số 2,8 tỉ bảng là mức giá thiết thực nhất hiện nay nếu giới chủ CLB M.U muốn bán cho nhà đầu tư mới", Kieran Maguire nói thêm.

Mặc dù vậy, nhà Glazer hiện có lý do đòi hỏi mức giá bán phải là 6 tỉ bảng, với các số liệu đưa ra gồm doanh thu CLB đang trên đà tăng trở lại khoảng 22% do có sự gia tăng tài trợ, danh sách chờ mua vé cả mùa là 145.000 đơn. Đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đang có số lượng CĐV trên toàn cầu chưa được khai thác là 1,1 tỉ người…

CLB M.U hiện xếp thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh, hoàn toàn có nhiều cơ hội trở lại giải Champions League mùa tới. Họ còn đang vào bán kết Cúp FA, tứ kết Europa League và đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh.