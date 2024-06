Mức lương giảm, hoài nghi về giá trị của bằng tiến sĩ

Saco công bố báo cáo trên trong bối cảnh nhiều người hoài nghi liệu rằng việc bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ có phải là khoản đầu tư sinh lời hay không.

Mới đây, tổ chức Quỹ vì nghiên cứu và cơ hội bình đẳng (FREOPP, Mỹ) công bố nghiên cứu mới cho thấy gần 50% người học lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ 'vỡ mộng' với mức thu nhập sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể, FREOPP ước tính 23% người tốt nghiệp đại học có thu nhập thấp hơn kỳ vọng hoặc không tương xứng với chi phí bỏ ra cho chương trình học. Ở bậc thạc sĩ, con số này lên đến 43%.

Báo cáo công bố hồi tháng 2 của tổ chức nghiên cứu về lao động The Burning Glass Institute và Strada Institute for the Future of Work (Mỹ) cho thấy hơn 50% sinh viên Mỹ tốt nghiệp đại học đang làm những công việc không yêu cầu bằng cử nhân.