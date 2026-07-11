Mức sinh thấp kéo dài: Người trẻ cần nhiều hơn ngoài những khuyến khích sinh con...

Nhiều người trẻ mong muốn không chỉ là con được sinh ra khỏe mạnh mà còn có cơ hội phát triển toàn diện trong suốt quá trình trưởng thành ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Người trẻ cần thêm những gì để yên tâm sinh con?

Chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay, anh Đỗ Hoàng Tiến Nam (31 tuổi) và chị Trần Mỹ Linh (27 tuổi, cùng làm việc ở số 5 Công trường Mê Linh, P.Sài Gòn, TP.HCM) đã lên kế hoạch khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi sinh con.

"Chúng tôi mong được tư vấn đầy đủ về sức khỏe sinh sản. Có sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu sẽ giúp mình yên tâm hơn khi bước vào hành trình làm cha mẹ", chị Linh chia sẻ.

Anh Lê Minh Quân (33 tuổi, làm việc tại 561A Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), có con trai gần 3 tuổi, cho rằng điều khiến nhiều vợ chồng trẻ trăn trở không phải chỉ là quyết định sinh con mà là làm sao nuôi con khỏe mạnh trong điều kiện chi phí ngày càng tăng.

"Tôi mong có thêm các chính sách hỗ trợ về y tế, nhà trẻ, môi trường học tập và thời gian để cha mẹ đồng hành cùng con. Khi cảm thấy được hỗ trợ, người trẻ sẽ tự tin hơn để sinh thêm con", anh Quân nói.

Cùng quan điểm, chị Vũ Thu Trang (35 tuổi), giáo viên mầm non ở P.Thủ Đức (TP.HCM), có con gái chuẩn bị vào lớp 1, cho rằng điều các bậc cha mẹ trẻ mong muốn không chỉ là con được sinh ra khỏe mạnh mà còn có cơ hội phát triển toàn diện trong suốt quá trình trưởng thành.

"Tôi nghĩ điều cha mẹ cần không chỉ là chính sách khuyến khích sinh con, mà còn là sự đồng hành sau đó. Từ chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng, dinh dưỡng đến môi trường học tập, vui chơi và phát triển kỹ năng đều rất quan trọng. Khi cha mẹ cảm thấy con mình được lớn lên trong một môi trường an toàn, được chăm sóc và giáo dục tốt thì họ sẽ tự tin hơn để sinh và nuôi dạy con", chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, đầu tư cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời cũng chính là đầu tư cho tương lai của thành phố. "Một đứa trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng sẽ có nhiều cơ hội trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Đó cũng là điều mà bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn", chị Trang nói.

Những mong muốn này cũng là điều ngành y tế TP.HCM đang hướng đến khi triển khai các chính sách dân số trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh công tác dân số hiện nay không còn chỉ là câu chuyện về số lượng dân cư.

"Công tác dân số hôm nay không còn là câu chuyện 'bao nhiêu người', mà là "chất lượng của mỗi con người". Không chỉ "sinh đủ", mà còn phải sinh khỏe, nuôi tốt, học tốt và phát triển toàn diện", ông Chín nói.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân ở TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách dân số.

"Người trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là lực lượng kiến tạo tương lai. Vì vậy, họ cần được học tập trong môi trường tốt, được tiếp cận đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản, được tư vấn tiền hôn nhân, được chăm sóc sức khỏe tâm thần, được làm việc trong môi trường an toàn. Đồng thời được hỗ trợ để có đủ điều kiện lập gia đình và sinh con khi mong muốn. Một xã hội phát triển không phải là xã hội khiến người trẻ ngại kết hôn hay không dám sinh con, mà là nơi họ có quyền lựa chọn tương lai trong sự an tâm, được đồng hành và được bảo vệ", ông Chín cho biết.

Theo ông Chín, để người trẻ có thể yên tâm lập gia đình và sinh con, ngành y tế không thể thực hiện một mình mà cần sự đồng hành của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, mỗi gia đình và từng người dân. "Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ khi còn trong bụng mẹ, xuyên suốt vòng đời và cả khi bước vào tuổi già", ông Chín chia sẻ thêm.

Đồng hành từ trước lúc sinh đến khi trẻ phát triển toàn diện

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, thành phố hiện vẫn đang trong thời kỳ dân số vàng khi nhóm dân số từ 15 - 64 tuổi chiếm 74,06%, song đồng thời đối mặt với mức sinh thấp kéo dài, tổng tỷ suất sinh chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh.

"Trong bối cảnh đó, việc đặt thanh niên vào trung tâm của chính sách, xem họ là hạt nhân của sự thay đổi để phát triển bền vững", ông Trung cho biết.

Lãnh đạo Chi cục Dân số TP.HCM chia sẻ để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM đang triển khai Luật Dân số và Kế hoạch 125/KH-UBND thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu giải quyết tình trạng mức sinh thấp, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

"TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích trong lĩnh vực dân số, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân dễ tiếp cận các dịch vụ, đồng thời đổi mới công tác truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng", ông Trung chia sẻ.

Cũng theo ông Trung, Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 bổ sung nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các gia đình trẻ. Luật khuyến khích nam, nữ chủ động tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, khuyến khích sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời.

Ông Trung cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 81,24%, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 83,34%. Các chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát bệnh tật trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được triển khai đúng tiến độ.

Lãnh đạo Chi cục Dân số TP.HCM thông tin thêm: "Sở Y tế đang tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn, góp phần cụ thể hóa Luật Dân số và tạo thêm điều kiện để các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con khỏe mạnh, học tập tốt và phát triển toàn diện".