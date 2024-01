Mức thù lao 'khủng' của Keanu Reeves qua 4 phần phim 'John Wick'

Những năm gần đây, tên tuổi của Keanu Reeves gắn liền với loạt phim John Wick LIONSGATE

Gần 10 năm trở lại đây, tên tuổi của Keanu Reeves "nóng" trở lại khi tài tử người Canada tái xuất màn ảnh rộng với loạt phim hành động John Wick. Trong khi người hâm mộ đang háo hức chờ đợi phần 5 của phim, mức thù lao mà ngôi sao 59 tuổi nhận được từ vai diễn đình đám này cũng đang trở thành đề tài gây chú ý.



Theo The Hollywood Reporter, Keanu Reeves được cho là đã nhận khoảng 1 đến 2 triệu USD (từ 24 đến gần 49 tỉ đồng) khi tham gia phần đầu của bộ phim. Tuy nhiên, trang này tiết lộ số tiền mà nam diễn viên lừng danh nhận về còn nhiều hơn thế vì anh có "một phần quyền sở hữu trong bộ phim" (cổ phần). Cũng vì lẽ đó, ngôi sao có thể kiếm được khoản thu khổng lồ khi vừa nhận lương, vừa được chia phần trăm lợi nhuận từ tác phẩm.

Cùng với doanh thu tăng chóng mặt của các phần phim John Wick mới, thù lao của Keanu Reeves cũng tăng theo LIONSGATE

John Wick (2014) tiêu tốn khoản đầu tư khoảng 20 triệu USD và thu về hơn 86 triệu USD. Dù con số này không quá lớn song những phản hồi tích cực mà bộ phim nhận được đã thôi thúc nhà sản xuất làm tiếp phần 2. Trong John Wick: Chapter 2 (2017), Keanu Reeves tiếp tục thủ vai chính John Wick và mức cát sê của anh cũng cao hơn nhiều so với phần trước. Con số này được The Hollywood Reporter tiết lộ là khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu USD (gần 49 tỉ đồng cho đến hơn 61 tỉ đồng). Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1964 cũng kiếm được thêm một khoản kha khá nhờ sở hữu cổ phần trong phim.

Sang đến phần thứ 3 John Wick: Chapter 3 - Parabellum, không có thông tin về cát sê mà Keanu Reeves nhận được khi đóng vai chính. Nhưng đến phần thứ 4 mang tên John Wick: Chapter 4 (2023), con số mà đoàn phim phải trả cho tài tử đình đám này đã tăng ít nhất 7 lần so với phần phim đầu tiên. Cụ thể, ngôi sao này được cho là đã nhận 15 triệu USD (hơn 366 tỉ đồng) để tiếp tục "khuynh đảo" màn ảnh rộng với hình tượng "sát thủ bút chì". Con số mà nghệ sĩ Hollywood kiếm được từ "bom tấn" này cũng được xác định là nhiều hơn thế khi anh tiếp tục nắm cổ phần sở hữu.

Phần mới nhất - John Wick: Chapter 4 ra mắt hồi tháng 3 năm ngoái đã thu về hơn 440 triệu USD và nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, trong đó được đánh giá 94% trên Rotten Tomatoes LIONSGATE

Loạt phim John Wick trình làng phần đầu hồi 2014, xoay quanh câu chuyện về John Wick - tay sát thủ khét tiếng một thời nay đã "rửa tay gác kiếm" lui về sống bình yên, hạnh phúc bên vợ. Sau khi bạn đời ra đi, anh sống cảnh cô độc, tuyệt vọng và chỉ còn chó cưng bầu bạn. Một ngày, khi con chó của mình bị giết chết, chiếc xe yêu quý cũng bị cướp đi, John quyết truy lùng những kẻ đứng sau vụ này, khiến chúng phải trả giá bằng mạng sống. Cũng từ đó, John Wick vướng vào những ân oán, những khoản nợ máu trong thế giới ngầm và buộc lòng phải trở lại công việc trước kia…



Cứ qua mỗi phần mới, doanh thu của loạt phim lại tăng dần đều. Đến nay, cả 4 phần phim John Wick đã đem về hơn 1 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu. Thành công của thương hiệu hành động tỉ đô này cũng thôi thúc nhà sản xuất cho mắt loạt phim tiền truyện The Continental: From the World of John Wick (2023), phần phim phụ Ballerina (2024) đồng thời ấp ủ một số dự án tiềm năng khác. Cùng với đó, Lionsgate cũng "bật đèn xanh" cho phần 5 của phim. Theo Daily Mail, mặc dù nhân vật chính - John Wick, dường như đã chết ở cuối phần 4, nhưng vào tháng 5.2023, có thông tin rằng phần tiếp theo đang được thực hiện. Trong một cuộc họp báo cách đây ít lâu, Joe Drake - chủ tịch tập đoàn phim ảnh Lionsgate, cũng tiết lộ rằng sát thủ này sẽ trở lại màn ảnh rộng. Vị này cũng tự tin rằng loạt phim John Wick sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm tới.