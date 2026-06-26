Đạm Cà Mau đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất phân bón xanh hàng đầu khu vực

Cụ thể, ngành sản xuất phân bón vốn có lượng phát thải lớn. Nếu muốn chuyển đổi xanh triệt để như thu hồi CO2 hoàn toàn hay sản xuất Hydro từ năng lượng tái tạo, công nghệ hiện tại đã có nhưng giá thành đang cao gấp 3 lần so với nhiên liệu hóa thạch. Trong khi Hydro là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng sản xuất phân bón Ure. Nếu muốn xanh, DN phải thu hồi phát thải nhưng thu hồi chi phí rất lớn. Nếu không có giá bán cao hơn thì tính cạnh tranh cũng giảm đi. "Suy cho cùng, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, trả chi phí nhiều hơn thì cuối cùng đều đi vào giá thành sản phẩm. Như vậy xuất khẩu cạnh tranh thế nào? Vì thế vai trò nhà nước rất quan trọng" – ông Võ Chánh Ngữ nói.

Theo đại diện Phân bón Cà Mau, Chính phủ năm vừa qua đã đưa yêu cầu bắt buộc kiểm kê với các doanh nghiệp phát thải khí nhà kính lớn. Tuy nhiên, Việt Nam chưa xác định rõ ràng áp quota cho các doanh nghiệp phát thải này như thế nào, bao nhiêu là phù hợp. Bởi nếu áp dụng, các nhà máy sử dụng công nghệ cũ sẽ rất khó khăn.

Trong bối cảnh đó, phân bón Cà Mau tiếp cận theo hướng khả thi tại thời điểm hiện tại để tiết giảm tiêu hao. Đó là CO2 phát thải dư thừa được thu gom sản xuất CO2 thực phẩm. Đó là kinh tế tuần hoàn.

Để đánh giá hiện trạng và xác định lộ trình chuyển đổi số sao cho phù hợp, Cà Mau sử dụng khung đánh giá SIRI để xây dựng lộ trình phù hợp. Đây là Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành số đầu tiên trên thế giới do cơ quan phát triển kinh tế Singapore phát triển. Phân bón Cà Mau đã xây dựng nhà máy thông minh theo 3 trụ cột của SIRI: Quá trình; Công nghệ và Con người.





Võ Chánh Ngữ - Giám đốc Ban chuyển đổi số Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, trong sản xuất, doanh nghiệp phải lập kế hoạch, điều độ theo dõi dữ liệu, dự báo tình trạng thiết bị và quan trọng nhất là quản lý về chất lượng. Để quản lý tốt nhà máy sản xuất, yếu tố thời gian thật, máy móc, đặc biệt là tiêu hao được tổ chức quản lý theo mô hình thời gian thực. Cùng với đó là tự động hóa tối đa, áp dụng AI. Việc hoạt động ổn định, từ đầu vào tới đầu ra liên tục là yếu tố rất quan trọng. Do đó, doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên đoán trong các nhà máy để đảm bảo tính ổn định xuyên suốt.

Cuối cùng là tự động hóa thay thế con người, bằng cách đưa vào sử dụng hệ thống AI Agent hỗ trợ cân bằng giữa hiệu quả sản xuất và mục tiêu môi trường. Sơ bộ trong nhà máy, phía DN liên tục giám sát phát thải nhà kính, kiểm soát liên tục nguồn phát thải…

Ông Võ Chánh Ngữ thông tin: Nhờ lợi thế về mặt công nghệ, sản xuất và quản lý sản phẩm được khách hàng quốc tế lựa chọn khi nhập khẩu phân bón. "Hiện tại Cà Mau chưa xuất khẩu thị trường châu Âu, chỉ xuất sang Úc và một số quốc gia khác nhưng họ cũng đánh giá rất kỹ các tiêu chuẩn. Các khách hàng quốc tế kiểm tra nhà máy ngoài việc ít tiêu hao năng lượng thì còn xem kiểm soát chất lượng có liên tục không, đảm bảo không, chất lượng lưu trữ ra sao, đòi hỏi quản lý logistics, kho vận… Bên cạnh đó, họ rất quan tâm các chỉ số về môi trường", ông Ngũ dẫn chứng.

Theo ông Ngữ, dù đối tác chưa đưa con số cụ thể yêu cầu phát thải bao nhiêu mà chỉ nhìn vào công nghệ hiện đại, tiêu hao năng lượng thấp, quản lý chặt chẽ là chấp nhận. "Nhưng về mặt số liệu, gần 5 năm qua, Cà Mau đã tiết giảm gần 5% tiêu hao năng lượng, đây là con số rất lớn trong quá trình sản xuất phân bón. Lộ trình trong tương lai, chúng tôi định hướng sản xuất phân bón từ năng lượng tái tạo, mục tiêu trở thành nhà sản xuất phân bón xanh hàng đầu khu vực" – đại diện Phân bón Cà Mau chia sẻ.