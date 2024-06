Mũi người phụ nữ bị biến dạng co rút, gây khó thở sau 7 lần sửa

Khai thác bệnh sử, chị H. cho biết, chị từng rất tự ti vì dáng mũi thấp tẹt, bè ngang nên quyết định nâng mũi. Nhưng không may sau 7 lần thực hiện chỉnh sửa mũi tại nhiều cơ sở làm đẹp khác nhau, chị không những không thay đổi được diện mạo mà còn gặp biến chứng liên hoàn, mũi càng ngày càng dị dạng co rút.

7 lần nâng, sửa mũi thất bại

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, chị H. thực hiện đặt sống mũi nhân tạo tại một spa ở địa phương. Nhưng không bao lâu sống mũi bị tụt, chị phải đi rút. Sau một thời gian, chị tiếp tục đến một bệnh viện đa khoa trên địa bàn TP.HCM để nâng mũi bằng sống nhân tạo và bọc sụn tai. Tuy nhiên, sau một thời gian đầu mũi quá nhọn, nên chị H. đã quyết định nhờ bác sĩ can thiệp chỉnh đầu mũi bằng cách bọc thêm sụn tai.

Các bác sĩ tái tạo mũi cho bệnh nhân BSCC

Kể từ lần bọc sụn tai lần 2, mũi chị H. bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng viêm, nên chị đã tìm đến một thẩm mỹ viện tại TP.HCM để tháo sụn cũ, đặt sụn mới với số tiền hơn 100 triệu đồng. Sau 6 năm đặt sụn mới, thì mũi chị H. tiếp tục bị nhiễm trùng, chảy dịch và đau nhức kéo dài nên chị lại tìm đến thẩm mỹ viện để rút sống mũi.

Sau 6 lần phẫu thuật thất bại, ở lần thứ 7 chị H. chuyển sang cấy mỡ tự thân vào sống mũi để cải thiện độ cao dáng mũi.

Sau cấy mỡ nâng mũi được 1 năm thì mỡ bị tiêu. Mũi ngày càng co rút biến dạng, đặc biệt là 2 lỗ mũi ngày càng khít lại khiến việc thở càng trở nên khó khăn.

Hơn 5 giờ phẫu thuật, tái tạo mũi

Ngày 21.6, tiến sĩ - bác sĩ Tú Dung (Giám đốc Bệnh viện JW), cho biết trường hợp chị H. mũi bị biến dạng phức tạp, mô sẹo được hình thành co cứng do can thiệp phẫu thuật quá nhiều lần. Đầu mũi co rút, trụ mũi sụp hoàn toàn, sụn vách ngăn vẹo lệch nên phải tái cấu trúc toàn bộ mũi. Đồng thời, cơ địa của bệnh nhân này không hợp với vật liệu sụn nhân tạo, nên phải thay thế bằng sụn sườn tự thân.

"Một trong những cái khó ở bệnh nhân H. chính là sụn sườn xơ cứng, nên việc lấy sụn sườn và sử dụng để tạo dựng thành trụ mũi rất khó. Ê kíp mổ đã phải tốn nhiều công sức, thời gian để cùng nhau giữ, kẹp và gọt vỏ sụn sườn, tránh cho sụn bị bung, gãy. Sau phẫu thuật, dáng mũi chị H. sẽ cải thiện 50-60%", bác sĩ Dung chia sẻ.

Sau 5 giờ phẫu thuật, dáng mũi chị H. đã được tái tạo thành công. Đặc biệt vách ngăn mũi đã thẳng, 2 lỗ mũi đã tròn và việc hô hấp dễ dàng hơn.