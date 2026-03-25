Mùi phở - một tín hiệu vui vì phim văn hóa không hề ‘khó bán’?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/03/2026 18:44 GMT+7

Khác với quan niệm cho rằng phim làm về văn hóa thường khó tiếp cận số đông, 'Mùi phở' vẫn chứng minh được sức hút khi chọn hướng đi chân thành và định vị đúng phân khúc khán giả.

Khẳng định sức hút của văn hóa truyền thống

Là một "tân binh" trên đường đua, lại chọn khai thác yếu tố văn hóa, "Mùi phở" trở thành một trường hợp đặc biệt ở phòng vé Việt đầu năm 2026. Ngay từ giai đoạn quảng bá đầu tiên, tác phẩm sớm định vị tệp khán giả là gia đình đa thế hệ. Nhờ đó, "Mùi Phở" là phim điện ảnh hiếm hoi kéo được nhiều đại gia đình ra rạp, giúp cho người trẻ có cơ hội được xích lại gần bố mẹ, ông bà mình hơn. Đặc biệt, dù suất chiếu hạn chế nhưng tỷ suất lấp đầy của "Mùi phở" luôn cao. Bộ phim cũng nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả thực sự ra rạp. "Mùi phở" còn từng về nhì trên bảng xếp hạng doanh thu vé sớm.

Chính vì thế, "Mùi phở" là một điển hình cho sức hút của văn hóa truyền thống. Cảnh hầu đồng, hát văn trong phim viral mạng xã hội. Các bản nhạc phim mang đậm âm hưởng dân gian đương đại như "Lão Ông Cưới Vợ", "Chầu Văn Cô Bé"... cũng nhận về ủng hộ nồng nhiệt. Tất cả cho thấy khán giả hiện đại quan tâm đến bản sắc và việc đưa di sản vào môn nghệ thuật thứ bảy.

Điều khiến văn hóa truyền thống không bị "khô" ở "Mùi phở" vì phim không xem yếu tố này là phông nền mà là một sợi chỉ xuyên suốt. Trong thời lượng 111 phút, bối cảnh chân thực của phim thành công gợi chiều sâu ký ức văn hóa cho khán giả. Từ nhịp sống tấp nập của phố cổ Nam Định đến vẻ hoài cổ của ngôi nhà 100 tuổi tại số 44 Hàng Bè, tất cả bối cảnh đều đóng vai "nhân vật" kể chuyện, gắn kết hữu hình giữa nếp sinh hoạt xưa với dòng chảy đương đại.

Tác phẩm còn khai thác lớp bối cảnh tại Bảo tàng Đạo Mẫu của NS Xuân Hinh, tạo nên sự hoành tráng cho đại cảnh hầu đồng, hát văn. Cùng với đó, khẳng định tâm huyết của ê-kíp trong việc tôn vinh giá trị di sản qua một lăng kính điện ảnh chỉn chu và trân trọng.

Hướng đi bền vững hơn cho phim văn hóa?

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị phát hành và hệ thống rạp, tổng doanh thu thị trường phim chiếu rạp trong 2 tuần Tết từ ngày 17.2 đến 3.3.2026 ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 160% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các dòng phim quen thuộc, sự xuất hiện của những tác phẩm khai thác đậm nét đề tài văn hóa, mang màu sắc riêng và lựa chọn tiếp cận khác biệt đã góp phần làm phong phú hệ sinh thái nội dung, mở rộng biên độ đề tài và tạo thêm nhiều lựa chọn cho khán giả.

Đặc biệt, "Mùi phở" còn phát hành quốc tế. Phim đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, UK, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Trong khi đó, Ba Lan sẽ khởi chiếu vào 20.3, Úc vào ngày 26.3, Nhật ngày 17.4 thông qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua các sản phẩm sáng tạo, việc Mùi Phở - một tác phẩm điện ảnh Việt Nam được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế cho thấy những chuyển động tích cực của điện ảnh nước nhà trên hành trình hội nhập. Việc bộ phim được tiếp cận với công chúng toàn cầu cũng cho thấy những câu chuyện mang bản sắc Việt hoàn toàn có thể tìm được khán giả ngoài biên giới.

Sự đón nhận từ thị trường nội địa và kế hoạch phát hành tại 4 châu lục của "Mùi phở" là minh chứng cho thấy những bộ phim khai thác đậm chất văn hóa hoàn toàn có thể tạo nên xu hướng riêng. Khi được đầu tư chỉn chu, các tác phẩm này không chỉ đạt hiệu quả về thương mại mà còn trở thành phương thức hiệu quả để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 

