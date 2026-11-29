Mụn dưới cằm là tình trạng như thế nào?

Mụn dưới cằm là tình trạng xuất hiện các tổn thương mụn tại vùng da từ đường viền hàm đến phần cằm. Có thể bao gồm mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn viêm đỏ, mụn mủ và cả những nốt mụn bọc nằm sâu dưới da.

Về bản chất, đây vẫn là biểu hiện của mụn trứng cá, bệnh lý da liễu phổ biến liên quan đến hoạt động của tuyến bã nhờn và nang lông. Khi tế bào sừng tích tụ kết hợp với lượng dầu thừa, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tạo điều kiện hình thành nhân mụn. Phản ứng viêm và sự tham gia của vi khuẩn Cutibacterium acnes (C. acnes) có thể khiến tổn thương tiến triển thành mụn viêm. Tùy mức độ và đặc điểm tổn thương, mụn dưới cằm có biểu hiện khác nhau:

Mụn đầu trắng, mụn đầu đen: Hình thành do lỗ chân lông bị bít tắc bởi bã nhờn và tế bào chết. Đây thường là dạng mụn không viêm.



Hình thành do lỗ chân lông bị bít tắc bởi bã nhờn và tế bào chết. Đây thường là dạng mụn không viêm. Mụn ẩn: Những nốt nhỏ li ti, nằm dưới bề mặt da, khó nhìn rõ nhân mụn nhưng khiến vùng cằm trở nên sần sùi.



Những nốt nhỏ li ti, nằm dưới bề mặt da, khó nhìn rõ nhân mụn nhưng khiến vùng cằm trở nên sần sùi. Mụn viêm, mụn mủ: Biểu hiện bằng các nốt sưng đỏ, có thể đau khi chạm vào; một số nốt xuất hiện đầu mủ trắng hoặc vàng.



Biểu hiện bằng các nốt sưng đỏ, có thể đau khi chạm vào; một số nốt xuất hiện đầu mủ trắng hoặc vàng. Mụn bọc, mụn nang: Tổn thương viêm sâu, kích thước lớn, đau nhức và có nguy cơ để lại sẹo nếu không được điều trị đúng cách.



Điểm khiến nhiều người lo lắng là mụn vùng cằm thường không xuất hiện đơn lẻ. Có người chỉ nổi vài nốt trước kỳ kinh nguyệt nhưng cũng có trường hợp mụn kéo dài nhiều tuần, hết rồi lại mọc ở vị trí cũ.

Nếu mụn thường xuyên tập trung ở cằm và đường viền hàm, xuất hiện thành từng đợt, kèm theo những nốt viêm sâu, cần nghĩ đến khả năng có yếu tố nội tiết. Tuy nhiên, vị trí mụn chỉ mang tính gợi ý, chưa đủ để kết luận một người đang bị rối loạn hormone.

Nguyên nhân nào khiến mụn dưới cằm cứ tái đi tái lại?

Mụn dưới cằm tái phát thường không chỉ xuất phát từ một yếu tố. Nếu chỉ tập trung làm khô nốt mụn đang nổi mà bỏ qua cơ chế hình thành mụn, những tổn thương mới vẫn có thể tiếp tục xuất hiện.

1. Biến động nội tiết kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh

Đây là một trong những yếu tố thường gặp ở người trưởng thành bị mụn vùng cằm và đường viền hàm. Androgen là nhóm hormone có khả năng kích thích tuyến bã nhờn sản xuất dầu. Khi tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu trên da tăng lên, kết hợp với tế bào chết có thể gây bít tắc nang lông và hình thành nhân mụn.

Ở nữ giới, sự thay đổi hormone trong chu kỳ kinh nguyệt có thể khiến mụn bùng phát theo từng đợt. Một số người nhận thấy mụn xuất hiện nhiều hơn trước kỳ kinh, thường tập trung ở cằm và quai hàm. Ngoài ra, giai đoạn dậy thì, mang thai, tiền mãn kinh hoặc một số tình trạng nội tiết cũng có thể ảnh hưởng đến diễn tiến của mụn.

Đặc điểm đáng chú ý là mụn có xu hướng tái phát theo chu kỳ, thường là những nốt viêm đỏ, đau và nằm sâu dưới da. Trong trường hợp này, chỉ sử dụng sản phẩm chấm mụn bên ngoài có thể chưa đủ để kiểm soát nguyên nhân.

2. Lỗ chân lông bít tắc do dầu thừa và tế bào chết

Thông thường, tế bào chết sẽ bong ra theo chu kỳ tự nhiên. Nhưng khi quá trình này bị rối loạn, tế bào sừng có thể tích tụ, kết dính với bã nhờn và tạo thành nút tắc trong nang lông. Đây chính là tiền đề hình thành mụn đầu trắng, mụn đầu đen và mụn ẩn.

Vùng cằm cũng không ngoại lệ. Khi da thường xuyên tiết dầu, trong khi việc làm sạch và chăm sóc chưa phù hợp, nhân mụn có thể hình thành liên tục. Những nốt mụn cũ vừa cải thiện, các nang lông lân cận lại tiếp tục bị bít tắc. Vì vậy, muốn kiểm soát mụn lâu dài cần chú trọng cả việc làm sạch dịu nhẹ, hỗ trợ thông thoáng lỗ chân lông và duy trì hoạt động tái tạo da phù hợp.

3. Thói quen chạm tay, nặn mụn và ma sát vùng cằm

Cằm là khu vực dễ tiếp xúc với bàn tay trong những thói quen tưởng chừng vô hại như chống cằm khi làm việc, sờ mặt hoặc tự nặn mụn. Việc thường xuyên chạm tay lên vùng da đang có mụn có thể đưa thêm bụi bẩn, dầu và các tác nhân gây kích ứng lên bề mặt da.

Trong khi đó, nặn mụn không đúng kỹ thuật có thể làm tổn thương thành nang lông, khiến phản ứng viêm nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và để lại thâm hoặc sẹo. Ngoài ra, ma sát lặp đi lặp lại từ khẩu trang, quai mũ bảo hiểm… cũng có thể làm tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tượng này thường được gọi là mụn cơ học. Nếu không thay đổi những thói quen trên, việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da dù tốt cũng khó phát huy hiệu quả tối ưu.

4. Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp khiến da dễ bít tắc

Các sản phẩm có kết cấu quá dày, gây cảm giác bí bách hoặc không phù hợp với làn da dễ nổi mụn có thể góp phần làm tăng nguy cơ bít tắc ở một số người. Tương tự, việc sử dụng quá nhiều lớp dưỡng, trang điểm dày nhưng làm sạch chưa kỹ cũng khiến vùng cằm dễ phát sinh khuyết điểm.

5. Stress, thiếu ngủ và chế độ sinh hoạt thiếu khoa học

Căng thẳng kéo dài và chất lượng giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến các cơ chế điều hòa hormone, phản ứng viêm và hoạt động của tuyến bã nhờn. Đây không phải nguyên nhân duy nhất gây mụn, nhưng có thể góp phần khiến tình trạng mụn hiện tại trở nên khó kiểm soát hơn.

Bên cạnh đó, chế độ ăn có tải lượng đường huyết cao, thường xuyên tiêu thụ thực phẩm làm tăng nhanh đường huyết cũng được ghi nhận có mối liên hệ với mụn trứng cá ở một số người.

Chuyên gia da liễu gợi ý liệu trình skincare giúp giảm mụn ở cằm chuẩn y khoa, ngăn tái phát

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ - xử lý trúng đích từng loại mụn - phục hồi hàng rào bảo vệ da. Dưới đây là phác đồ 4 bước tối giản, khoa học tại nhà giúp giải quyết mụn ở cằm.

Bước 1: Làm sạch kép tập trung vùng chữ U

Vào buổi tối, hãy bắt đầu bằng nước tẩy trang dịu nhẹ không chứa cồn hay dầu khoáng nặng, lau kỹ từ vùng nhân trung xuống dưới cằm và dọc theo đường viền hàm. Tiếp theo, sử dụng sữa rửa mặt có độ pH cân bằng (khoảng 5.5) để loại bỏ bụi bẩn mà không phá vỡ lớp màng lipid tự nhiên. Lưu ý massage nhẹ nhàng vùng hõm dưới cằm trong khoảng 20 - 30 giây và rửa lại thật sạch với nước mát.

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Bước 2: Chấm mụn chuyên biệt theo từng loại mụn ở cằm

Đây là bước quyết định tốc độ gom cồi và khả năng ngăn ngừa mụn quay lại. Thay vì dùng một sản phẩm cho mọi loại mụn, các chuyên gia khuyến nghị phân tách rõ ràng giữa mụn không viêm và mụn viêm sưng để tối ưu hiệu quả. Dược mỹ phẩm Trioderma thuần Việt đã nghiên cứu và phát triển 2 dòng gel chấm mụn phù hợp với từng loại mụn ở cằm. Một thương hiệu thấu hiểu đặc điểm khí hậu nóng ẩm Việt Nam và vì làn da Việt khỏe đẹp từ gốc.

Đặc biệt, hai sản phẩm chấm mụn chuyên biệt của Trioderma luôn chiếm trọn "spotlight" ngay khi ra mắt và đang được hầu hết team da mụn tin chọn. Nhờ bảng thành phần chuẩn y khoa, không cồn, không paraben và độ pH 5.5 an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Đối với mụn ẩn, mụn đầu trắng, mụn đầu đen (mụn nhẹ đến trung bình chưa viêm) thì lựa chọn gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel. Sản phẩm được thiết kế để giúp giải quyết tình trạng bít tắc lỗ chân lông và điều tiết dầu thừa tại vùng cằm nhờ cơ chế đa tác động:

Tiêu sừng, thông thoáng cổ nang lông: sự kết hợp giữa glycolic acid (AHA) và salicylic acid giúp loại bỏ lớp tế bào chết sừng hóa trên bề mặt lẫn bã nhờn tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông, từ đó đẩy nhân mụn ẩn lên bề mặt một cách tự nhiên.



Kiểm soát dầu thừa, giảm thâm sớm: công thức chứa potassium azeloyl diglycinate (PAD) kết hợp cùng zinc PCA giúp ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn, giảm khuẩn và ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin ngay từ khi nốt mụn mới hình thành.



Làm dịu và phục hồi: nhờ bộ đôi chiết xuất lá bàng, rau má cùng niacinamide, vitamin B5 và HA giữ cho vùng da mụn luôn đủ ẩm, hạn chế tối đa tình trạng khô căng hay bong tróc thường gặp khi dùng acid.



Chất gel trong suốt thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, rất lý tưởng để thoa một lớp mỏng lên vùng cằm sần sùi mụn ẩn hoặc chấm trực tiếp vào các nốt mụn đầu trắng 1 - 2 lần/ngày.

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Còn đối với mụn viêm, mụn bọc, mụn nang, mụn sưng đỏ đau nhức. Đó là khi nốt mụn dưới cằm đã chuyển sang giai đoạn sưng tấy, bạn cần một giải pháp có khả năng hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không gây kích ứng mô lành. Gel chấm mụn viêm Trioderma Intensive Acne Spot Gel là lựa chọn chuyên biệt nhờ vào cơ chế:

Ức chế vi khuẩn gây mụn thế hệ mới: Pionin (quaternium-73) là hoạt chất nổi bật trong các dòng giảm mụn cao cấp với khả năng kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn C. acnes giúp tiêu diệt ổ viêm nhanh chóng mà vô cùng dịu nhẹ, không gây kích ứng.



giúp tiêu diệt ổ viêm nhanh chóng mà vô cùng dịu nhẹ, không gây kích ứng. Giảm sưng đỏ, làm dịu: 4-terpineol (tinh chất tinh khiết chiết xuất từ tràm trà) phối hợp cùng dipotassium glycyrrhizinate (rễ cam thảo) giúp làm dịu cảm giác đau nhức, giảm đỏ sau khoảng một đêm sử dụng.



Gom cồi: hỗn hợp salicylic acid, PAD và niacinamide tiếp tục phát huy vai trò làm sạch cổ nang lông, thúc đẩy quá trình gom nhân mụn tự nhiên để cồi mụn khô và rụng đi nhẹ nhàng mà không cần cạy nặn.



Với kết cấu gel mỏng nhẹ, mùi hương tràm trà thanh mát và không để lại vệt trắng hay vón cục, tuýp gel 10g này cực kỳ tiện lợi để mang theo. Có thể chấm lên các nốt mụn sưng viêm ngay khi chúng vừa nhen nhóm.

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Bước 3: Phục hồi hàng rào bảo vệ da và chống nắng kỹ

Nhiều người mắc sai lầm khi bỏ qua kem dưỡng ẩm ở vùng cằm vì sợ bí da. Thực tế, khi đang sử dụng các sản phẩm chấm mụn chứa BHA, AHA hay PAD, làn da rất cần một lớp dưỡng ẩm kết cấu mỏng nhẹ (dạng gel hoặc lotion) để duy trì độ ẩm, giúp quá trình tái tạo tế bào diễn ra thuận lợi.

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Vào ban ngày, các bạn nhất định phải dùng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Tia UV không chỉ kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn mà còn khiến các nốt mụn vùng cằm sau khi lành để lại vết thâm đen sậm màu, rất khó mờ.

Bước 4: Duy trì thói quen chăm sóc và theo dõi diễn tiến của mụn

Mụn ở cằm không thể hết dứt điểm chỉ sau vài ngày. Thông thường, các liệu trình điều trị mụn cần được duy trì đủ thời gian để đánh giá đáp ứng, nhiều phác đồ được khuyến nghị theo dõi trong khoảng 8 - 12 tuần.

Trong quá trình này, cần hạn chế nặn mụn, thay vỏ gối thường xuyên, vệ sinh khẩu trang và những vật dụng tiếp xúc với vùng cằm. Đồng thời, nên duy trì giờ ngủ ổn định, kiểm soát căng thẳng và quan sát những yếu tố có thể khiến mụn bùng phát.

Bên cạnh chu trình chăm sóc ngoài da khoa học, bạn cũng đừng quên điều chỉnh những thói quen nhỏ hàng ngày: thay vỏ gối định kỳ 1 lần/tuần, vệ sinh màn hình điện thoại thường xuyên, hạn chế chạm tay lên cằm và cắt giảm lượng đường trong khẩu phần ăn. Kiên trì kết hợp giữa lối sống lành mạnh và bộ đôi chấm mụn chuyên biệt từ dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma. Tình trạng mụn dai dẳng dưới cằm sẽ nhanh chóng được kiểm soát, trả lại cho bạn làn da mịn màng, đều màu và khỏe mạnh từ gốc.