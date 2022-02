Mùng 1 tết, Mẫu Sơn rét 1,5 độ C, cảnh báo có mưa tuyết và băng giá

Cập nhật tin tức thời tiết tết Nguyên đán Nhâm Dần sáng nay 1.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ tiếp tục giảm sâu so với hôm qua 31.1.

Thông tin tổng hợp từ các trạm khí tượng ở Bắc bộ, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là điểm ghi nhận có nhiệt độ thấp nhất với 1,5 độ C.

Nhiệt độ tại khu vực TX.Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống 4,6 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,2 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 5,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,2 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) là 7,5 độ C.





Các tỉnh đồng bắc Bắc bộ trong ngày cũng chìm trong thời tiết rét hại với nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội 12,2 độ C. Nhiệt độ tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng dao động từ 7 - 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ hiện có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết ở các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4 - 5.2 (tức ngày mùng 4, mùng 5 tết Nguyên đán Nhâm Dần). Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt rét đậm, rét hại này, vùng núi cao ở các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong những ngày tới.