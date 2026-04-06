Mừng 5 năm ra mắt thị trường Việt Nam, VALORANT tổ chức sự kiện lớn tại TP.HCM
Tuấn Anh
06/04/2026 22:43 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, tựa game VALORANT đã 'chơi lớn' khi mang một sự kiện quốc tế chưa từng có đến TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng esports trong nước.

VALORANT là tựa game FPS chiến thuật 5vs5 được Riot Games phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam, đồng thời là một trong những bộ môn thi đấu Thể thao điện tử phổ biến bậc nhất trên thế giới với 5 mùa giải tranh tài đầy sôi động.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những đội tuyển VALORANT hàng đầu sẽ tranh tài ở giải VCT Pacific, trực thuộc hệ thống thi đấu Thể thao điện tử toàn cầu của VALORANT. 12 đội sẽ cạnh tranh trong 3 giai đoạn: Kickoff - Stage 1 - Stage 2 để giành quyền tham dự các sự kiện Thể thao điện tử quốc tế và cạnh tranh một phần của tổng giải thưởng trị giá 250,000 USD (ước tính hơn 6 tỷ đồng). Nongshim RedForce (Hàn Quốc) hiện đang là đội tuyển chiến thắng VCT 2026 Pacific giai đoạn Kickoff.

Sau Masters Santiago, giải đấu VCT 2026 Pacific Stage 1 cũng đã chính thức khởi tranh từ ngày 03.04. Đặc biệt, Vòng Chung Kết giải được xác nhận sẽ diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Thiskyhall Sala ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Được xây dựng cho các sự kiện trực tiếp tầm cỡ, địa điểm hiện đại này hứa hẹn là sân khấu hoàn hảo cho một Tuần Lễ Chung Kết đầy kịch tính, nơi những đội tuyển VALORANT xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tranh tài để trở thành nhà vô địch giải đấu VCT 2026 Pacific Stage 1.

Vòng Chung Kết giải được diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Thiskyhall Sala ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diễn ra từ ngày 15.05 - 17.05, Vòng Chung Kết VCT 2026 Pacific Stage 1 cũng là nơi xác định 3 đội tuyển có thành tích cao nhất và giành quyền tham dự sự kiện quốc tế Masters London.

Trước khi đến với Vòng Chung Kết, 12 đội tuyển sẽ phải cạnh tranh tại Vòng Bảng để xác định 8 cái tên bước vào Vòng Playoffs. Sau đó, 8 đội thi đấu theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua Best-of-3 cho tới khi tìm được 4 đội tuyển xuất sắc nhất đến với Vòng Chung Kết của Stage 1.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện Thể thao điện tử VALORANT cấp độ châu Á - Thái Bình Dương cũng như một giải đấu FPS quốc tế quy mô châu lục tổ chức tại Việt Nam. Trước đó năm 2025, nước ta thường xuyên nhận vinh dự đăng cai nhiều sân chơi Esports khu vực lẫn quốc tế và khẳng định được năng lực tổ chức, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cả thế giới. Vì vậy năm 2026, sự kiện Vòng Chung Kết VCT 2026 Pacific Stage 1 hứa hẹn sẽ là cột mốc mới đầy bùng nổ dành cho cộng đồng người hâm mộ Thể thao điện tử Việt Nam.

