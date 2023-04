'Mừng không nói nên lời'!

Sáng 15.9, tại xã Hưng Điền, H.Tân Hưng (Long An), Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên , Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, UBND H.Tân Hưng cùng các nhà tài trợ đã tổ chức khởi công xây cầu 3/2 giúp bà con khu vực sát biên giới Campuchia đi lại an toàn, thuận tiện.