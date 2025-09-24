Mừng sinh nhật 30 năm, Toyota tiên phong thị trường bằng loạt ưu đãi hấp dẫn

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục tung ra một loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho nhiều mẫu xe chủ lực, áp dụng đến hết tháng 9. Trong đó, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio là 3 mẫu xe hưởng ưu đãi lớn nhất, tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương ứng từ 46-54 triệu đồng tuỳ phiên bản. Bộ đôi B-MPV, ngoài việc hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ còn được kèm quà tặng là 1 năm bảo hiểm thân vỏ, mức hỗ trợ tối đa từ gần 65 triệu đồng đến 75 triệu đồng (tùy mẫu xe và phiên bản). Với Yaris Cross và Corolla Cross, khách hàng cũng được hưởng ưu đãi tương đương với 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ (ngoại trừ Corolla Cross bản xăng). Bên cạnh đó, với những khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) thực hiện chương trình ưu đãi với mức lãi suất hấp dẫn: từ 3,49%/năm đối với phiên bản xăng của các mẫu xe kể trên và từ 2,99%/năm đối với tất cả các xe Toyota Hybrid.

3 mẫu xe Toyota với phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được trưng bày tại Aeon Mall Hải Phòng ngày 20-21.9

Ngoài ra, trong tháng 9, Toyota tiếp tục triển khai chương trình đặc biệt cho những khách hàng bán xe cũ - mua xe mới tại các Đại lý hoạt động T-Sure. Cụ thể, khi bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio mới, khách hàng có thể trả góp với mức lãi suất chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong nửa năm đầu. Và nếu khách hàng bán xe cũ, mua Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hoặc Innova Cross HEV, bên cạnh lựa chọn lãi suất từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu, khách hàng có thêm 2 lựa chọn khác, đó là: 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng (3 năm hoặc 30.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước) và phim dán kính.

Danh sách đại lý có hoạt động Toyota Sure, nơi thu mua xe cũ và bán xe mới BMPV, Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV với nhiều ưu đãi.

Những chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính kể trên được xem là bước nối tiếp cho đà tăng trưởng tích cực mà Toyota đã đạt được trong suốt tháng 8 vừa qua. Yaris Cross tiếp tục giữ vai trò ‘đầu tàu’ với hơn 1.000 xe bán ra, tiếp tục khẳng định sức hút và sự ổn định của mẫu SUV đô thị này. Đặc biệt, dòng xe Hybrid ghi nhận 708 xe bán ra trong tháng 8, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh xu hướng rõ rệt của khách hàng Việt khi ngày càng ưu tiên lựa chọn phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi trong thói quen di chuyển. Duy trì mức doanh số tăng trưởng ổn định hàng tháng từ đầu năm đến nay, Toyota đã ‘tô điểm’ gam màu sáng trong thời khắc đặc biệt - kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Yaris Cross duy trì phong độ xe bán chạy nhất của Toyota.

Cũng trong dịp này, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đồng loạt triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng, trưng bày 3 mẫu xe có phiên bản kỷ niệm là Vios, Veloz Cross và Yaris Cross cùng nhiều hoạt động và quà tặng thú vị. Các sự kiện này không chỉ mang lại trải nghiệm thiết thực, mà còn tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa thông điệp gắn kết cộng đồng người dùng Toyota - một trong những nền tảng giúp thương hiệu giữ vững vị thế hàng đầu thị trường suốt ba thập kỷ qua.

Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, Toyota còn góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Việc liên tục mở rộng sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển hệ thống đại lý trên khắp cả nước, duy trì các hoạt động cộng đồng thường niên đã giúp Toyota trở thành thương hiệu được yêu mến và tin cậy tại Việt Nam.

Bước vào hành trình mới, Toyota tiếp tục kiên định với mục tiêu mang đến giải pháp di chuyển toàn diện cho người Việt. Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ, Toyota khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, giữ vững vai trò thương hiệu tiên phong và là bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu gia đình.