Mừng Tháng Phái Đẹp: Organon đồng hành cùng phụ nữ Việt làm chủ sức khỏe

Thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu có trụ sở tại Mỹ, với trọng tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Công Ty TNHH Organon (Organon Việt Nam) luôn kiên định với sứ mệnh đồng hành giúp phụ nữ luôn tự tin làm chủ sức khỏe chính mình. Bởi Organon tin rằng, sức khỏe phụ nữ không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người, mà còn là nền tảng cho hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Nhân dịp 20.10, Organon mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương, trân trọng và chủ động chăm sóc sức khỏe đến một nửa thế giới.

Khi Quyền Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Chưa Được Đảm Bảo Đầy Đủ

Không phải ai cũng có cơ hội được lựa chọn. Khi rào cản về kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn còn lớn, hàng triệu phụ nữ phải đối mặt với những hệ lụy từ sức khỏe, tinh thần, đến cả tương lai.

Theo ghi nhận, mỗi năm có hơn 2 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn tại Việt Nam và 75% dẫn đến việc chấm dứt thai kỳ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, mà còn làm thu hẹp cơ hội học tập, nghề nghiệp - những yếu tố quan trọng để phụ nữ làm chủ tương lai của mình.

Sự Thấu Hiểu Dẫn Đến Nỗ Lực Hành Động Từ Organon Việt Nam

Thấu hiểu những rào cản mà nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn đang đối mặt trên hành trình chăm sóc và làm chủ sức khỏe của chính mình, Organon mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến những giải pháp thiết thực giúp phụ nữ tự tin hơn trong việc chăm sóc và làm chủ sức khỏe sinh sản.

Từ đó, Organon đã triển khai chương trình "Hành động vì phụ nữ Việt", hướng tới mục tiêu tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế an toàn và hiện đại hơn cho phụ nữ Việt.

Điểm đặc biệt của chương trình là tinh thần lan tỏa từ cộng đồng. Với mỗi lời đồng hành được thực hiện tại trang web https://wcd.hanhtrinhtoichon.com/, Organon sẽ quyên góp 25.000đ vào chương trình tăng cường tiếp cận y tế, với tổng giá trị đóng góp lên đến 250.000.000đ, nhằm hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn.

Cách thức tham gia:

● Bước 1: Truy cập trang web của chiến dịch: https://wcd.hanhtrinhtoichon.com/

● Bước 2: Click "Tôi đồng hành" để ghi dấu cam kết lên bản đồ

Mỗi lượt click là một hành động ý nghĩa, Organon sẽ thay mặt bạn đóng góp 25.000đ vào chương trình hỗ trợ y tế cho phụ nữ.

Đây cũng chính là cách Organon thực hiện sứ mệnh của mình: Đồng hành cùng phụ nữ, giúp họ có thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản và chủ động hơn trên hành trình làm chủ tương lai.

*Theo nguồn: https://www.guttmacher.org/regions/asia/viet-nam