Mười Tường chuyển cho 2 cựu cán bộ công an 4,4 tỉ đồng để rửa tiền

Viện KSND tỉnh An Giang vừa có cáo trạng truy tố 3 bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi Mười Tường, 54 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang), Nguyễn Văn Võ (55 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (53 tuổi, cùng là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) về tội rửa tiền.

10 năm mua bán đường không hóa đơn hơn 2.800 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2010 - năm 2020, Mười Tường thành lập Công ty XNK Hạnh Phát mua bán đường cát, sản xuất đường phèn... Quá trình điều hành hoạt động công ty, Mười Tường xuất bán đường cát, đường phèn cho nhiều người ở các tỉnh, thành An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP.HCM… với tổng trị giá hàng hóa hơn 2.863 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn bán hàng, không kê khai nộp thuế.

Trùm buôn lậu Mười Tường trong một vụ án do TAND tỉnh An Giang xét xử TRẦN NGỌC

Nhằm che mắt lực lượng chức năng, Mười Tường thuê và phân công Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của nhiều đàn em trong nhóm để chuyển và nhận tiền bán đường. Khi mua bán, người mua đường chuyển trả tiền cho Mười Tường thông qua tài khoản do bị can này cung cấp. Mười Tường và những người mua bán đường thỏa thuận không lập hợp đồng, không có hóa đơn chứng từ và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của nhiều người đứng tên khác nhau do Mười Tường cung cấp.

Kết luận giám định số 06/KL-GĐTP ngày 17.6.2022 của Cục thuế tỉnh An Giang xác định, Công ty XNK Hạnh Phát gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 765 tỉ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 143 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 621 tỉ đồng.

Từ đó, ngày 18.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để xử lý Mười Tường và những người có liên quan về hành vi trốn thuế. Đối với hành vi trốn thuế hơn 765 tỉ đồng tiền mua bán đường của Mười Tường và những người có liên quan, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã tách ra thành vụ án riêng để xử lý.

Hai cựu cán bộ công an nhận của Mười Tường 4,4 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định, Mười Tường đã chỉ đạo cho Cẩm Tú rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn để trốn thuế có trong các tài khoản của nhóm đàn em của Mười Tường để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (thời điểm này Võ, Sang đang làm trong ngành công an) nhiều lần với tổng số tiền trên 4,4 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Võ chứng kiến lực lượng Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở để thu thập chứng cứ liên quan vụ án CTV

Trong đó, đối với Võ, từ tháng 8.2015 - 3.2016, đã 5 lần nhận tổng cộng trên 3,1 tỉ đồng do Mười Tường chỉ đạo Cẩm Tú chuyển để Võ dùng nuôi cá, gửi tiết kiệm. Còn Sang, từ tháng 10.2017 - 12.2018 đã được nhóm của Mười Tường chuyển tiền 11 lần, tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng để Sang làm từ thiện.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang lần lượt khởi tố Hạnh, Võ, Sang để điều tra điều tra về hành vi rửa tiền.

Quá trình điều tra, Hạnh khai quen biết Võ và Sang thông qua việc làm từ thiện. Hạnh có mượn tiền của Võ nên nhiều lần đưa tiền mặt cho người làm chuyển vào tài khoản của Võ trả nợ trước đó và chuyển vào tài khoản của Sang nhờ Sang mua máy bơm cát và làm từ thiện.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Sang (áo đen) CTV

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài liệu chứng cứ thu thập có được trong hồ sơ vụ án, cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang thông tin có đủ cơ sở chứng minh Hạnh, Võ và Sang có hành vi rửa tiền từ nguồn tiền trốn thuế khi mua bán đường của Mười Tường nên truy tố 3 bị can này ra TAND tỉnh An Giang để xét xử về tội rửa tiền.