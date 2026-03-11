Muốn biết mình sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu, chỉ cần mở VNeID là có

Ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hiện nay đã cập nhật tính năng bầu cử Quốc hội khóa XVI, gồm 2 mục là "khu vực bỏ phiếu của cử tri" và "danh sách người ứng cử".

Để sử dụng tính năng này, người dân cần có tài khoản VNeID mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất 2.2.6.

VNeID đã cập nhật tính năng bầu cử Quốc hội khóa XVI ẢNH: TUYẾN PHAN

Nơi bỏ phiếu theo tài khoản định danh

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, việc bổ sung tính năng về bầu cử trên VNeID nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định.

Mục "khu vực bỏ phiếu cử tri" sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu của công dân đó, phạm vi bầu cử của mỗi công dân theo tài khoản định danh cá nhân. Người dân còn có thể tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu từ nơi ấn định sẵn là thường trú sang nơi tạm trú hoặc nơi khác.

Trường hợp có nhu cầu, cử tri có thể thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện và phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử.

Nếu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú, cử tri có thể tạo yêu cầu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử (tức trước 7 giờ ngày 14.3).

Nếu vì lý do đi nơi khác mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hoặc nơi cư trú, cử tri có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác (bản điện tử). Thời gian thực hiện là trước thời điểm bầu cử (tức trước 7 giờ ngày 15.3).

2 mục thông tin của tính năng bầu cử Quốc hội khóa XVI trên VNeID ẢNH: C.M.H

5 bước thay đổi nơi bỏ phiếu

Để thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri cần làm theo các bước sau:

Bước 1: truy cập VNeID, chọn "Dịch vụ khác" rồi "Bầu cử Quốc hội khóa XVI".

Bước 2: xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Khu vực bỏ phiếu của cử tri".

Bước 4: tạo yêu cầu thay đổi. Khi công dân chọn bỏ phiếu nơi khác, hệ thống hiển thị trường thông tin nơi đăng ký bỏ phiếu mới. Nhấn vào "Nơi đăng ký bỏ phiếu mới", hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ.

Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Nhấn "Quay lại" để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn "Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu" để xem lịch sử. Nhấn "Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác" để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là "nơi khác".

Lưu ý rằng, công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

Thông điệp chào mừng ngày hội bầu cử 15.3 rộn ràng khắp các tuyến phố chính ở Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Cách xem chi tiết thông tin người ứng cử

Ứng dụng VNeID cũng cho phép người có tài khoản định danh mức 2 xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực.

Để sử dụng tính năng này, người dân truy cập màn hình chức năng, chọn "Bầu cử Quốc hội XVI" rồi chọn "Danh sách người ứng cử".

Tại đây, người dân tìm kiếm người ứng cử bằng cách chọn phạm vi bầu cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã), địa chỉ (tỉnh, thành phố).

Sau khi chọn được phạm vi và địa chỉ thành công, người dân nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn và Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn

Tiếp đó, tại màn danh sách ứng cử, người dân nhấn "Chi tiết" để xem các thông tin của người ứng cử (họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, nghề nghiệp, chức vụ…).