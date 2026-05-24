Muốn cho con học kỹ năng sống mùa hè, hãy đến những địa chỉ này...

Một khóa học với nhiều kỹ năng cần thiết

Mùa hè là thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ dài sau hai học kỳ căng thẳng. Đây cũng là lúc nhiều phụ huynh tìm các lớp đào tạo kỹ năng sống để đăng ký những khóa học trải nghiệm cho con, với kỳ vọng giúp trẻ rèn tính tự lập, trang bị kỹ năng và trưởng thành hơn sau kỳ nghỉ hè.

Trong thời điểm này, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn một số địa điểm này để đưa con đến học. Cụ thể, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, khóa học "Kỹ năng sống dành cho trẻ" dành cho thiếu nhi từ 8 đến 15 tuổi sẽ khai giảng và học buổi đầu tiên vào lúc 9 giờ ngày 6.6.2026. Khóa học kéo dài 8 buổi, diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ, tại cơ sở Phan Xích Long (số 1L Phan Xích Long, P.Gia Định, TP.HCM) với học phí 1,5 triệu đồng/học viên.

Chị Võ Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Giáo vụ phụ trách bộ phận ghi danh, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, cho biết hiện nay lớp Kỹ năng sống dành cho trẻ đang nhận đăng ký ghi danh học viên. Trong chương trình của khóa học, học viên được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như vượt qua sự nhút nhát để tự tin hơn, học cách quản lý, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền,... Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, học cách nhận lỗi, nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc,...

Đa dạng các lớp kỹ năng sống ngày hè

Ngoài lớp kỹ năng sống, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cũng triển khai chương trình "Chiến sĩ tí hon" 2026 dành cho trẻ từ 7 - 12 tuổi. Với lớp cơ bản kéo dài 6 ngày, các em sẽ được huấn luyện nội trú tại cơ sở Bình Tân. Trong khi đó, lớp nâng cao kéo dài từ 7 - 8 ngày, học viên sẽ trải qua 3 - 4 ngày huấn luyện tại cơ sở Bình Tân trước khi tiếp tục 3 ngày trải nghiệm huấn luyện thực tế tại cơ sở Vũng Tàu.

Cơ sở Bình Tân của trung tâm đặt tại số 1 đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Tân, TP.HCM. Ngoài ra, cơ sở Vũng Tàu nằm tại số 16 Hồ Quý Ly, P.Vũng Tàu, Bãi Sau - Quảng trường Cột cờ, TP.HCM.

Song song đó, trung tâm còn tổ chức chương trình "Học kỳ quân đội" 2026 dành cho thanh thiếu niên từ 12 - 18 tuổi. Địa điểm huấn luyện là các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân đoàn 4, Quân khu 7 tại Biên Hòa (TP.Đồng Nai) và P.Bình Dương (TP.HCM).

Đối với lớp cơ bản kéo dài 8 ngày, học viên sẽ được huấn luyện xuyên suốt tại đơn vị quân đội. Riêng lớp nâng cao cũng kéo dài 8 ngày, các em sẽ trải qua 4 - 5 ngày đầu huấn luyện tại đơn vị quân đội, sau đó tiếp tục 3 - 4 ngày cuối khóa tại cơ sở 3 của Trung tâm SYC ở Vũng Tàu.

Chị Nguyễn Hương Trầm Hương, Phó phòng Tư vấn và Khai thác dịch vụ, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, cho biết chương trình "Học kỳ quân đội" không chỉ là hoạt động trải nghiệm mùa hè mà còn là môi trường giáo dục tổng hợp, kết hợp giữa rèn luyện thể chất và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.

Theo chị Hương, đối với chương trình Chiến sĩ tí hon là phiên bản của Học kỳ quân đội dành cho trẻ từ 7 - 12 tuổi, với hai hình thức gồm cơ bản và nâng cao. Chương trình hướng đến việc giúp trẻ hình thành nề nếp sinh hoạt, xây dựng tính tự lập cơ bản, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt. Các khóa học thuộc chương trình Chiến sĩ tí hon và Học kỳ quân đội năm 2026 bắt đầu diễn ra từ 31.5 đến ngày 3.8.

"Đơn vị tổ chức có 12 khóa dành cho lứa tuổi từ 7 - 12 tuổi, với học phí dao động từ 5 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng, đặc biệt có ưu đãi dành cho học viên đăng ký sớm giảm tương đương 5%. Bắt đầu ghi danh từ đầu tháng 5 đến nay, nhu cầu tìm kiếm các khóa học hè của phụ huynh tăng cao. Hiện đã có 1 lớp đủ số lượng 120 học viên, trong khi các khóa còn lại vẫn tiếp tục nhận đăng ký", chị Hương nói.

Trong khi đó, Nhà Thiếu nhi TP.HCM cũng chiêu sinh lớp kỹ năng trải nghiệm hè 2026 dành cho học sinh lớp 3, 4, 5 và 6 . Chương trình khai giảng đợt 1 từ ngày 1.6, học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Bà Lê Thị Thu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cho biết lớp kỹ năng trải nghiệm hè tại cơ sở 1 gồm 3 lớp dành cho học sinh từ 8 - 11 tuổi. Trong chương trình, các em được học nhiều nội dung như: kỹ năng thực hành xã hội, võ tự vệ, khéo tay làm sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày,...

Chương trình lớp kỹ năng trải nghiệm hè 2026, với học phí khoảng 6,8 triệu đồng, bao gồm chi phí ăn trưa và ăn xế, tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM cơ sở 1 từ ngày 1.6 - 26.6.