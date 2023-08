Muốn chống lão hóa da bạn cần biết điều này

Hiểu rõ dấu hiệu lão hóa - Chọn đúng sản phẩm chống lão hóa

Mỗi một nền da sẽ có những biểu hiện lão hóa khác nhau. Do đó, khi nhận biết đúng dấu hiệu lão hóa mọi người sẽ dễ dàng lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da phù hợp giúp đẩy lùi lão hóa nhanh chóng.



Da hiện rõ các dấu hiệu lão hóa: Chọn sản phẩm có chứa resveratrol

Resveratrol - một phần của nhóm các hoạt chất có tên là polyphenol. Hoạt chất này giống như các chất chống ô xy hóa khác giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng ức chế quá trình hình thành các gốc tự do và kích thích sản sinh collagen. Từ đó, hoạt chất này sẽ giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa của làn da hiệu quả.

Da lão hóa và khô: Chọn sản phẩm chứa Vitamin E



Vitamin E nổi tiếng với đặc tính chống ô xy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do tia UV gây ra. Bên cạnh đó, hoạt chất này còn giúp bảo vệ lớp màng sinh lý lipid trên da, giữ lại độ ẩm để da không bị khô và bong tróc. Do đó, với những nền da khô và lão hóa thì việc sử dụng thêm các sản phẩm có chứa vitamin E là hết sức cần thiết.

Chống ô xy hóa hiệu quả với hoạt chất Vitamin E

Da lão hóa và dễ nổi mụn: Chọn sản phẩm chứa trà xanh



Không chỉ giàu chất chống ô xy hóa, trà xanh còn nổi bật với công dụng kháng viêm, giảm kích ứng giúp da khỏe mạnh và hạn chế hình thành mụn. Nếu bạn đang có làn da lão hóa và nhạy cảm, nổi mụn thì chuyên gia khuyên dùng các sản phẩm ngừa lão hóa bổ sung thành phần trà xanh.

Da lão hóa và nhiều thâm nám: Chọn sản phẩm chứa Vitamin C

Vitamin C là thành phần mỹ phẩm "quốc dân" vượt trội với công dụng làm mờ vết thâm, dưỡng đều màu da. Đặc biệt, Vitamin C còn là chất chống ô xy hóa quan trọng, giúp hạn chế sự hình thành gốc tự do, thúc đẩy da sản sinh collagen và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Do đó, nếu muốn có làn da khỏe mạnh, mịn căng thì bạn nên đều đặn sử dụng sản phẩm chứa vitamin C mỗi ngày.

3 sản phẩm đảo ngược lão hóa được chuyên gia tin dùng

Serum là sự lựa chọn hoàn hảo cho quy trình chống lão hóa da. Theo các chuyên gia thì "Serum chứa nồng độ các thành phần hoạt tính cao hơn so với kem dưỡng ẩm/ lotion". Sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề da như nếp nhăn, xỉn màu, đốm nâu,... Nếu đang tìm kiếm một dòng serum chống lão hóa hiệu quả thì bạn đừng bỏ lỡ bộ 3 sản phẩm được chuyên gia khuyên dùng dưới đây.

Tinh chất làm giảm đốm sắc tố và dưỡng sáng MartiDerm Pigment Zero DSP Bright.

Lọ tinh chất MartiDerm Pigment Zero DSP Bright (Hộp 30 ống) chứa phức hợp độc quyền DSP-TX Complex giúp làm giảm và ngăn ngừa đốm sắc tố hiệu quả. Công thức còn bổ sung thêm những hoạt chất bổ trợ cho quá trình làm mờ sắc tố khác như 5% Vitamin C-Tech, Genistein, Lactokine™ Fluid PF,... Đặc biệt, Ampoule MartiDerm DSP-Bright có kết cấu dạng lỏng, đồng nhất và mịn mượt, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn da. Làn da nhạy cảm cũng có thể kết thân với lọ serum vì sản phẩm này không hương liệu hay paraben.

Tinh chất làm giảm đốm sắc tố và dưỡng sáng MartiDerm cho mọi loại da

Rejuvaskin Retinoid Face Serum chống lão hóa, phục hồi vẻ tươi sáng cho làn da

Tuy ra mắt thị trường chưa lâu nhưng dòng chống lão hóa, phục hồi da Rejuvaskin Retinoid Face Serum đã nhận về không ít phản hồi tốt từ chuyên gia lẫn người dùng. Sản phẩm vượt trội với phức hợp Tri-RetinX hoạt động như những chất thay thế tự nhiên cho retinol - hỗ trợ chống lão hóa và cải thiện nếp nhăn bằng cách tăng sinh collagen mới giúp cho làn da tươi trẻ hơn. Tinh chất được hấp thụ ngay lập tức sau khi thoa một lớp mỏng nhẹ lên da mà không hề gây nhờn rít. Bên cạnh đó còn bổ sung thêm các thành phần tự nhiên như chiết xuất trà xanh, cam thảo, nam việt quất,... giúp chống ô xy hóa, dưỡng ẩm và giảm kích ứng.

Thành phần lành tính an toàn cho mọi loại da

Serum chống lão hóa Obagi-C Rx C-Clarifying Serum Normal to Dry

Lọ serum Obagi-C Rx C-Clarifying Serum Normal to Dry được xem là "chân ái" cho những nàng sở hữu làn da khô, sạm, thiếu sức sống. Công thức sản phẩm nổi trội với những hoạt chất đình đám trong việc dưỡng trắng và chống lão hóa như L-ascorbic acid (Vitamin C), Hydroquinone, Arbutin. Việc chăm chỉ dùng lọ serum này sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, sạch khuyết điểm và các nếp nhăn cũng mờ dần.

Sản phẩm được chuyên gia khuyên dùng

Việc đầu tư chính xác vào những món skincare chủ chốt sẽ giúp bạn nâng cấp làn da và chống lão hóa hiệu quả. Đừng quên tham khảo và dùng thử 3 gợi ý ở trên nhé!