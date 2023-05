Muốn da mờ nám phải biết ngay các hoạt chất này

Bạn đã biết các hoạt chất dành cho làn da nám chưa?

Nám hình thành do đâu?

Cơ chế hình thành nám do rối loạn sắc tố da ở lớp thượng bì và hạ bì, xuất hiện khi sắc tố melanin sản sinh quá mức. Có 2 nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là sự thay đổi nội tiết & tác động từ ánh nắng mặt trời.

Nói về sự sản sinh melanin quá mức, sự xuất hiện này xảy ra trên những vị trí da thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi sự xâm hại từ các tia UV trở nên gay gắt, da sẽ sản sinh thêm nhiều melanin để chống lại chúng. Do quá trình sản sinh melanin diễn ra rất nhanh nhưng phân hủy lại chậm, nên lúc này da sẽ trở nên tối màu, những vết đốm sẽ dần lan ra những vùng khác.

Tình trạng này không đau nhưng mất thẩm mỹ, khiến người mắc phải trở nên tự ti bởi vẻ ngoài trở nên kém sắc. Ngoài việc phải đi điều trị ở các những spa thẩm mỹ, ta còn có thể sử dụng các sản phẩm thoa để tối ưu chi phí.

Điểm danh những hoạt chất mờ nám

Tranexamic Acid

Đầu tiên không thể nào không nhắc tới thành phần có nguồn gốc từ a xít amin lysine. Tác dụng chính của Tranexamic Acid là cải thiện sự thay đổi màu trên bề mặt da, do ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời. Tranexamic Acid có khả năng chống viêm mạnh, làm ức chế quá trình sản xuất sắc tố. Chính vì ngăn chặn sự di chuyển từ tế bào hắc tố lên tế bào sừng trên bề mặt da, cho nên lúc này làn da sẽ trở nên sáng dần và được cải thiện rõ rệt.

Azelaic Acid

Cơ chế của Azelaic Acid là ức chế enzym và ngăn chặn sự tổng hợp DNA, 2 hoạt động này sẽ gây độc trực tiếp lên tế bào melanocyte. Rối loạn sắc tố do hoạt động bất thường của tế bào melanocyte này khiến lượng melanin sinh ra vượt mức, khiến các vùng da xuất hiện đốm màu bất thường. Lúc này, Azelaic Acid đóng vai trò kiềm hãm sự hoạt động "tích cực" của melanocyte, nhằm điều chỉnh và cân bằng số lượng tế bào melanin sản sinh và giảm thiểu chứng rối loạn sắc tố.

Với những đặc tính trên, Azelaic Acid có công dụng làm sáng da ở những vùng đốm nâu hiệu quả.

Hexylresorcinol

Là một hoạt chất vô cùng an toàn và lành tính, Hexylresorcinol xuất hiện mang công dụng tăng cường hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu các nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa sớm. Không chỉ vậy, Hexylresorcinol được nghiên cứu là chất ức chế NF-kappaB, từ đó kiểm soát da khỏi tình trạng viêm sưng, điều trị sắc tố da, tránh tái phát.

Phytic Acid

Nhiều sản phẩm chăm sóc da có hoạt chất Phytic Acid trong bảng thành phần, bởi khả năng cấp ẩm, làm sáng da của chúng. Hoạt động của acid này là nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da, đẩy nhanh quá trình tạo nên lớp biểu bì mới. Phytic cũng có tác dụng ức chế sản xuất melanin để cải thiện tình trạng nám, tàn nhang do tiếp xúc với tia UV hiệu quả.

Vitamin C

Nhiệm vụ của Vitamin C là hạn chế sự xuất hiện của đồi mồi, đốm nâu do quá trình lão hóa tự nhiên ở cơ thể con người. Vitamin C là phân có kích thước siêu nhỏ để thẩm thấu sâu vào da. Khi ở trong da, chúng sẽ dần chuyển hóa thành a xít ascorbic làm giảm viêm, ngăn chặn sản xuất của melanin. Ngoài ra, Vitamin C còn tham gia sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh và hormon, giúp hấp thụ các yếu tố dinh dưỡng khác.

Gợi ý sản phẩm mờ nám tốt

1/ Kem dưỡng trắng da và ngăn ngừa sạm nám Sakura Spots Care Brightening Cream 45gr

Một sự kết hợp tuyệt vời giữa Tranexamic Acid trong điều trị nám và Ceramide, Tocopherol cùng các chiết xuất thiên nhiên từ xứ sở Phù Tang. Kem dưỡng trắng và ngăn ngừa sạm nám Sakura Spots Care Brightening Cream mang lại hiệu quả nuôi dưỡng một làn da tươi sáng bền vững, ngăn ngừa rối loạn sắc tố gây sạm da. Bên cạnh đó, nhiều người ưa chuộng sản phẩm này bởi khả năng làm giảm sự kích ứng da dưới tác động từ ánh nắng mặt trời.

Kem dưỡng trắng và ngăn ngừa nám sạm Sakura Spots Care Brightening Cream

Thành phần hoạt chất nổi bật:



Tranexamic Acid: Chúng hoạt động bằng cách ức chế sự tổng hợp melanin, ngăn ngừa nám sạm hình thành. Đồng thời nuôi dưỡng làn da sáng từ bên sâu bên trong. Chống viêm, phục hồi da tổn thương là cũng là công dụng tuyệt vời mà hoạt chất này mang lại.

Ceramide NP: Được biết đến là 1 trong 3 loại lipid tham gia cấu tạo lớp màng da trên bề mặt, thành phần này giải quyết được vấn đề da sần sùi, thô ráp. Ceramide NP tạo ra lớp bảo vệ và duy trì được độ ẩm nhất định, giúp da luôn ở trạng thái mềm mại.

Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (chiết xuất rễ cây cam thảo): Các chất này có khả năng chống ô xy hóa để vô hiệu hóa gốc tự do khỏi ánh nắng mặt trời.

Prunus Yedoensis Leaf Extract (chiết xuất lá hoa anh đào): Bảo vệ da khỏi tia UV, tăng cường sản xuất collagen, elastin cho da săn chắc, có độ đàn hồi.

Prunus Mume Fruit Extract (chiết xuất trái anh đào): Kháng khuẩn, chống lão hóa, giảm nếp nhăn, làm sáng da.

Alpinia Katsumadai Seed Extract (chiết xuất thực vật thuộc họ gừng): dưỡng ẩm và làm sáng da.

2/ Serum dưỡng trắng và làm mờ thâm nám Image Iluma Intense Brightening Serum 30ml

Nếu như đang chịu tổn thương do vừa peel, lăn kim, điều trị laser,...thì sản phẩm này chính là lựa chọn hoàn hảo nhất để chữa lành làn da. Serum dưỡng trắng da mờ thâm nám Iluma Intense Brightening Serum có Vitamin C kết hợp với các tinh chất hữu cơ lành tính, mang đến sự dịu da, thoải mái ngay lúc sử dụng. Sản phẩm còn giúp giảm mờ vết thâm nám cho làn da được rạng ngời từ bên trong.

Serum dưỡng trắng và làm mờ thâm nám Image Iluma Intense Brightening Serum

Thành phần hoạt chất nổi bật:



Acid Azelaic: Một thành phần làm đẹp được phát hiện gần đây, với chiết xuất từ các loại ngũ cốc lúa mạch đen & lúa mì nên rất "thân thiện" với làn da. Đây là thành phần thuộc nhóm AHA hoạt động theo cơ chế làm nhạt màu melanin ở bề mặt trên cùng. Đồng thời, acid này còn có khả năng thanh tẩy lớp sừng dày ở da, làm mềm các sợi liên kết của các tế bào, do đó thâm nám sẽ dần mờ đi hiệu quả. Acid Azelaic tương đương với Retinol và Hydroquinone trong khoảng 2-4%. Điều thú vị nhất đối với loại acid này là không gây kích ứng và an toàn cho cả da nhạy cảm, phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

Vitamin C: Kích thích tăng sinh collagen, giảm tình trạng chùng nhão, cải thiện trạng thái đàn hồi, giảm thâm mụn, cải thiện màu da không đều.

Willow Bark: Thành phần dược liệu bào chế từ vỏ cây liễu trắng với khả năng kháng viêm, giảm sưng tấy, hiệu quả cao trong điều trị và ngăn mụn hình thành.

Chiết xuất trà xanh (Green Tea): Làm dịu các vùng da sưng viêm và đồng thời cải thiện sự không đều màu da.

Chiết xuất hạt nho: Khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ, đồng thời bổ sung nước để cấp ẩm dồi dào cho tế bào da, hạn chế tình trạng da thô ráp, bong tróc.

3/ Kem làm mờ nám ban đêm SVR Clairial Night Peel

Sản phẩm dưỡng da được thiết kế chuyên biệt dành cho ban đêm. Kem làm mờ nám trắng da ban đêm SVR Clairial Night Peel được các chuyên gia nghiên cứu để giảm tải tình trạng nám da. Về thành phần hoạt chất vô cùng nổi bật, sản phẩm không những ức chế được quá trình hình thành đốm nâu trên bề mặt mà còn có tác dụng cải thiện độ sáng cho da mà không gây kích ứng.

Kem làm mờ nám ban đêm SVR Clairial Night Peel

Thành phần hoạt chất nổi bật:

Lumiwhite + phức hợp depigmenting 10%: Hỗ trợ giảm thiểu khả năng xuất hiện của các đốm nâu trên bề mặt da.

A xít Citric (10%): Làm mềm mịn và cải thiện kết cấu da

Dimethicone: Bao phủ trên da một lớp màng để hạn chế sự thoát ẩm của da

PH 3.8 thích hợp an toàn cho mọi làn da.

4/ Kem Dưỡng Trắng Da Và Mờ Nám Spot Lightening Cream

Floslek White and Beauty Spot Lightening Cream là dòng kem trị nám và làm sáng da nổi tiếng đến từ thương hiệu nổi tiếng Floslek Ba Lan. Đây là lựa chọn tối ưu nhất nếu như bạn đang cần thời gian giảm thâm nhanh chóng, bởi sản phẩm đã được kiểm nghiệm và thấy sự hiệu quả trên làn da trắng hồng sau 4 tuần sử dụng.

Kem trị nám & làm sáng da Floslek White and Beauty Spot Lightening Cream

Thành phần hoạt chất nổi bật:

Với thành phần chính là Etioline: Phức hợp được cấp bằng sáng chế thực vật kết hợp chiết xuất Mitracarpe và Bearberry, theo chỉ dẫn dân tộc học châu Phi và công nghệ chiết xuất hiện đại.

Mitracarpe: Một dẫn xuất tự nhiên từ Hydroquinone với nồng độ cho phép trên da để làm tốt vai trò làm đều vùng da tối màu.

Bearberry Extra: Khắc phục vấn đề da đang cần làm sáng, tương trợ khả năng lọc tia UV ngăn ngừa tình trạng sạm và lão hóa da.

5/ Tinh chất làm giảm đốm sắc tố và dưỡng sáng MartiDerm Pigment Zero DSP Bright

Dòng sản phẩm thiết kế riêng biệt cho da không đều màu. Tinh chất giảm đốm sắc tố, làm sáng da MartiDerm Pigment Zero DSP Bright ứng dụng 6 thành phần với khả năng loại bỏ đốm sắc tố hiệu quả. Sản phẩm được thiết kế theo dạng tinh chất cô đặc với thành phần chính là Hexylresorcinol, Phytic Acid, TXA. Thành phần đặc biệt chỉ hoạt động tối ưu trên những vùng da có đốm nâu, cải thiện da đều màu và ngăn ngừa các đốm sắc tố xuất hiện.

Thành phần hoạt chất nổi bật:

Hexylresorcinol: Đây là hoạt chất chống ô xy hóa rất mạnh mẽ. Nó có khả năng tác động lên 4 con đường hình thành sắc tố. Giúp nâng tông da và cải thiện các đốm sắc tố cực kỳ tốt. Thành phần này còn có công dụng chống nhăn, chống lão hóa. Kháng viêm và ức chế sự sản sinh hợp chất AGES trong quá trình đường hóa glycation.

TXA: Có tác dụng điều trị nám và tàn nhang thông qua cơ chế kép: ức chế enzym Tyrosinase - loại men tham gia vào quá trình hình thành các sắc tố melanin. Và ngăn không cho tia UV làm tăng tổng hợp các yếu tố hoạt hóa plasminogen trong tế bào sừng.

Bellis Perennis L: Chiết xuất từ hoa cúc dại. Chứa các polyphenols giúp ngăn chặn quá trình sản xuất melanin một cách tự nhiên. Nhờ vậy, làm giảm sự xuất hiện của đốm nâu và dưỡng da sáng mịn đều màu. Ngoài ra, trong chiết xuất hoa cúc còn chứa hàm lượng lớn các a xít như Malic Acid, Tartaric Acid. Có đặc tính tẩy tế bào chết và hỗ trợ thúc đẩy quá trình sừng hóa tế bào da tự nhiên.

Phytic Acid: Là hoạt chất điều trị sắc tố và chống ô xy hóa. Cũng như tẩy tế bào chết dịu nhẹ, loại bỏ và ngăn ngừa sản xuất melanin, giảm đốm sắc tố và chống ô xy hóa.

