Muốn điều trị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hiệu quả, trước tiên phải tìm đúng nguyên nhân

Không ít người cho rằng ngủ ngáy chỉ là một thói quen, thậm chí là dấu hiệu của một giấc ngủ ngon. Thực tế, đây có thể là biểu hiện của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (Obstructive Sleep Apnea - OSA), tình trạng đường thở bị hẹp hoặc tắc từng lúc trong khi ngủ khiến hơi thở bị gián đoạn nhiều lần trong đêm.

Bác sĩ Khương trực tiếp thăm khám cho người bệnh về hội chứng ngưng thở khi ngủ ẢNH: BVCC

Người mắc OSA thường có những biểu hiện khá điển hình như ngủ ngáy kéo dài, giấc ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi dù ngủ đủ thời gian, buồn ngủ ban ngày hoặc giảm khả năng tập trung. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng khác.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là cùng có những biểu hiện giống nhau nhưng nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở ở mỗi người bệnh lại không hoàn toàn giống nhau. Chính vì vậy, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên kết quả thăm khám và đánh giá cụ thể của từng trường hợp.

Đây cũng là nội dung được ThS-BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ tại lớp tập huấn chuyên sâu về điều trị ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ dành cho các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng vừa diễn ra tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

ThS-BS.CKII Nguyễn Trương Khương tham gia chia sẻ và trao đổi chuyên môn về điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ cùng các đồng nghiệp ẢNH: BVCC

Muốn điều trị đúng, trước tiên phải tìm đúng nguyên nhân

Theo bác sĩ Khương, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như bất thường ở màn hầu, lưỡi gà, thành hầu, đáy lưỡi hoặc sự phối hợp của nhiều vị trí gây hẹp/tắc nghẽn đường thở. Vì vậy, trước khi quyết định hướng điều trị, bác sĩ cần thăm khám kỹ, đánh giá chính xác vị trí tắc nghẽn cũng như mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp phù hợp.

Tại lớp tập huấn, bác sĩ Khương đã đề cập những nội dung về chẩn đoán, chỉ định và điều trị ngoại khoa về hội chứng ngưng thở khi ngủ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng các kỹ thuật đang triển khai trong thực hành như phẫu thuật tạo hình màn hầu - lưỡi gà - thành hầu cải tiến (ZPPR) và phẫu thuật cắt bán phần đáy lưỡi bằng sóng cao tần Coblator.

Theo bác sĩ, mục tiêu điều trị không chỉ là giảm tiếng ngáy mà quan trọng hơn là giải quyết đúng nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, hạn chế tình trạng thiếu oxy về đêm và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài như cao huyết áp, hẹp mạch vành, tiểu đường, suy giảm sinh lý.

"Mỗi người bệnh có đặc điểm giải phẫu và mức độ tắc nghẽn đường thở khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá kỹ trước khi điều trị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chọn đúng phương pháp và nâng cao hiệu quả điều trị", bác sĩ Khương chia sẻ.

Các bác sĩ cùng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng tắc nghẽn đường thở của người bệnh ẢNH: BVCC

Hội chẩn lâm sàng và trao đổi chuyên môn về điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Điểm nhấn của nội dung tập huấn là phần hội chẩn các ca lâm sàng kết hợp quan sát và trao đổi chuyên môn về quy trình điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Điều đáng chú ý, cả ba người bệnh đều có những biểu hiện điển hình của OSA như ngủ ngáy kéo dài, chất lượng ngủ giảm sút và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trước khi phẫu thuật, từng trường hợp được hội chẩn, thăm khám, đánh giá và phân tích chỉ định điều trị nhằm lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp.

Sau phần hội chẩn, bác sĩ Khương đã trực tiếp phân tích chỉ định điều trị, lựa chọn kỹ thuật phù hợp cho từng trường hợp và trao đổi với các bác sĩ tham dự về cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị, cách đánh giá, xử trí cũng như những lưu ý trong thực hành lâm sàng.

Thông qua các ca lâm sàng thực tế, các học viên có cơ hội quan sát toàn bộ quy trình từ hội chẩn, thăm khám, đánh giá, xác định chỉ định đến quá trình điều trị. Qua đó, cách tiếp cận và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh được minh họa rõ hơn trong thực hành lâm sàng.

"Việc kết hợp giữa bài giảng và thực hành trên ca bệnh thực tế giúp bác sĩ dễ hình dung quá trình đánh giá, chỉ định và điều trị. Mỗi trường hợp đều có đặc điểm riêng, nên kinh nghiệm từ thực tiễn lâm sàng luôn rất cần thiết", bác sĩ Khương chia sẻ.

Cập nhật chuyên môn để nâng cao hiệu quả điều trị

Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu kết hợp thực hành trên ca bệnh thực tế, các bác sĩ có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật những tiến bộ trong điều trị và nâng cao khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng người bệnh.

Theo bác sĩ Khương, với hội chứng ngưng thở khi ngủ, điều quan trọng không phải là tìm một phương pháp điều trị áp dụng cho tất cả, mà là xác định đúng nguyên nhân để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với từng trường hợp. Đây cũng chính là hướng tiếp cận giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh.