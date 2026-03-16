Muốn học đại học bằng tiếng Anh, thí sinh cần chuẩn bị những gì?

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho hay trường đào tạo và nghiên cứu theo tiêu chuẩn Đức ở 2 lĩnh vực khoa học tự nhiên và kinh tế quản trị với 13 ngành thuộc 6 nhóm: kỹ thuật và quy trình sản xuất bền vững; điện - điện tử - viễn thông; kiến trúc - xây dựng; khoa học máy tính; kỹ thuật liên ngành; kinh tế và quản trị. Nhóm ngành kinh tế và quản trị của trường gồm ngành kinh tế học, quản trị số và kinh doanh quốc tế, tài chính kế toán và quản trị kinh doanh. Các chương trình đào tạo thiết kế và phát triển trên nền tảng chương trình đào tạo của Đức, được kiểm định chặt chẽ bởi Đức, châu Âu. Trường giảng dạy bằng tiếng Anh hoàn toàn và sinh viên được yêu cầu học tiếng Đức. IELTS đầu vào là 5.0 hoặc tương đương. Nếu chưa có IELTS có thể tham gia kỳ thi tiếng Anh.

