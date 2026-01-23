Muốn không ra về tay trắng, U.23 Việt Nam phải hóa giải sức mạnh đặc biệt của người Hàn: Đó là…

U.23 Hàn Quốc không chiến cực hay

Từ đầu giải đấu, U.23 Hàn Quốc đã khẳng định đẳng cấp bằng lối chơi hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và đặc biệt là sức mạnh không chiến đáng nể. Đội bóng xứ kim chi sở hữu dàn cầu thủ có thể hình cực kỳ lý tưởng, với rất nhiều gương mặt cao trên 1,85 m trải đều ở cả 3 tuyến.

"Sức mạnh bầu trời" của Hàn Quốc không chỉ đến từ chiều cao mà còn nằm ở sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối thủ. Họ không chỉ đợi đến những quả phạt góc hay đá phạt cố định để gây áp lực. "Vũ khí" nguy hiểm nhất của đội bóng này chính là những cú tạt sớm từ hai biên. Bóng được nhồi vào vòng cấm với quỹ đạo khó chịu ngay khi hàng thủ đối phương chưa kịp ổn định vị trí, tạo điều kiện cho các tiền đạo cao lớn tì đè và dứt điểm.

U.23 Việt Nam mất 2 cầu thủ quan trọng ở hàng thủ ẢNH: TED TRẦN

Trong bối cảnh đối thủ rất mạnh về bóng bổng, U.23 Việt Nam lại rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng nhất kể từ đầu giải. Việc mất đi bộ đôi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) và Phạm Lý Đức (1,82 m) là một tổn thất khó có thể bù đắp.

Nếu như Hiểu Minh được đánh giá cao ở khả năng phán đoán tình huống, đọc điểm rơi cực tốt để hóa giải các pha bóng bổng, thì Lý Đức lại là mẫu trung vệ có thể hình và sức mạnh để trực tiếp đối đầu, gây áp lực lên các tiền đạo đối phương. Không có "hai cột tháp" này, chiều cao trung bình của hàng thủ Việt Nam giảm đáng kể, đồng thời khả năng chỉ huy và bọc lót trong vòng cấm cũng trở thành dấu hỏi lớn.

U.23 Việt Nam bị thử thách cao độ về thể lực

Để giải bài toán này, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không thể chỉ đơn thuần là tăng thêm nhân sự cho hàng hậu vệ. Giải pháp tối ưu lúc này là phải gia cố sức phòng ngự của cả một hệ thống, bắt đầu từ hàng tiền vệ.

Nhiệm vụ của các tiền vệ như Thái Sơn, Xuân Bắc hay những cầu thủ bám biên như Khuất Văn Khang, Minh Phúc... sẽ vô cùng nặng nề. Họ phải tích cực tham gia phòng ngự từ xa, tổ chức "khóa biên" nhằm hạn chế các cầu thủ Hàn Quốc có thời gian và không gian để ngắm nghía thực hiện quả tạt. Việc áp sát nhanh, liên tục gây áp lực ngay từ khu vực giữa sân là cách duy nhất để giảm tải áp lực cho hàng thủ vốn thua thiệt về hình thể.

Hàng tiền vệ U.23 Việt Nam phải "mở máy" hết công suất khi đối đầu U.23 Hàn Quốc ẢNH: TED TRẦN

Đây chắc chắn sẽ là một màn "tra tấn" thể lực đối với các cầu thủ U.23 Việt Nam. Để duy trì một hệ thống phòng ngự kín kẽ trước sức ép lớn từ đối thủ mạnh, các cầu thủ áo đỏ sẽ phải di chuyển không ngừng nghỉ, sẵn sàng lăn xả để lấp đầy những khoảng trống. Chỉ có tinh thần chiến đấu cùng sự kỷ luật tuyệt đối mới có thể giúp U.23 Việt Nam ngăn chặn được sức mạnh của U.23 Hàn Quốc.

Trong một thế trận mà đối thủ chắc chắn sẽ nhồi bóng bổng liên tục, vai trò của thủ môn Trần Trung Kiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với chiều cao tốt và sải tay dài, Trung Kiên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa cuối cùng của đội bóng.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào sự tỉnh táo và quyết đoán của thủ thành này trong những tình huống ra vào. Những pha đấm bóng giải nguy hay khả năng làm chủ không gian trong vòng cấm của Trung Kiên sẽ là yếu tố quyết định giúp U.23 Việt Nam trụ vững. Chỉ cần một tích tắc sai lầm trong phán đoán điểm rơi, cái giá phải trả sẽ là rất đắt.

Trận tranh hạng ba khuya nay sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cuối cùng của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Dù thiếu hụt nhân sự và đối mặt với đối thủ rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ vẫn tin vào một "cái kết có hậu" cho đội bóng sao vàng.