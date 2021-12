Muôn màu cách người trẻ đón Giáng sinh

Thử thách nhảy theo nền nhạc có sẵn, tặng quà Giáng sinh ẩn danh

Những năm gần đây, giới trẻ Gen Z thịnh hành trào lưu nhảy theo nền nhạc có sẵn. Nắm bắt xu hướng này, Nguyễn Hoàng Minh Châu (lớp 12CA3, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) đã cùng bạn bè phát động thử thách quay video nhảy theo các giai điệu Giáng sinh với mong muốn lan tỏa tinh thần lễ hội, đồng thời giúp gắn kết các thành viên trong lớp.

Châu chia sẻ: “Sau một học kỳ không thể gặp mặt nhau trực tiếp, chúng em muốn tạo cơ hội để mọi người 'thắp lửa' tình bạn, cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp dù có xa cách địa lý. Với thử thách dùng nền nhạc Christmas With You (Giáng sinh bên bạn) cùng nhiều động tác tạo hình trái tim, em hy vọng người tham gia sẽ 'bắn tim' thật nhiều đến bạn thân của họ”.

Nữ sinh này cho biết rất hạnh phúc khi thử thách nhận được phản hồi tích cực từ các bạn trong trường, một số còn tiếc nuối sao không phát động sớm hơn. “Kế hoạch ban đầu nếu được đi học trực tiếp là tụi em sẽ nhảy trên sân khấu của trường. Khi phải chuyển qua làm trực tuyến, em đã từng nghĩ đó là sự mất mát, nhưng cuối cùng thì nó vẫn trọn vẹn theo cách riêng”, Châu nói.

Bên cạnh đó, thử thách tặng quà ẩn danh “Ông già Noel bí mật” cũng là cách ăn mừng Giáng sinh của nhiều người trẻ, trong đó có nhóm bạn của Lê Phương Uyên (19 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM).

Uyên giải thích: “Các thành viên sẽ bốc thăm ngẫu nhiên người mình muốn tặng quà mà không cho người đó biết danh tính. Sau đó, họ sẽ phải tự tìm hiểu sở thích của người nhận mà mua quà phù hợp, đợi đến đêm Giáng sinh thì tặng quà cho nhau”.

Nhớ lại dịp Giáng sinh năm trước, Uyên kể có nhiều tình huống dở khóc dở cười xoay quanh chuyện tặng quà ẩn danh. “Có bạn làm khảo sát trực tuyến để tìm hiểu sở thích từng người trong nhóm. Trong khi bạn khác thì ghép hình quần áo cho từng người, từ bikini đến quần áo bà ba, rồi kêu gọi bầu chọn trang phục hợp nhất với mỗi người”, Uyên nói.

Do đó, Uyên mong chờ để thấy những khuôn mặt "hề hước" của bạn bè khi nhận quà vào đêm Giáng sinh năm nay và cũng hồi hộp không biết bất ngờ nào sẽ dành cho mình.





Xông pha thiện nguyện sưởi ấm ngày Giáng sinh

Đêm Giáng sinh cũng là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng tặng nhau quà bên cây thông lấp lánh. Tuy nhiên, điều này trở thành chuyện xa xỉ đối với những cô, cậu bé mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19.

Thấu hiểu nỗi đau trẻ nhỏ, Đinh Hoàng Minh Ngọc (30 tuổi), nhà sáng lập dự án Nhà của VUI, đã cùng các đối tác phát động chương trình “Noel Xanh” nhằm tặng nhiều suất quà đến những em nhỏ mồ côi vào đúng ngày Giáng sinh. “Xanh là màu của chồi non, của sự an toàn và phát triển. Đó cũng là hy vọng của chúng tôi dành cho các bé, những mầm non đất nước”, Ngọc nói.

“Chúng tôi quyên góp từ nhiều kênh khác nhau, và gửi tặng quà cho 327 bé. Trong mỗi phần quà, ngoài ba lô, đồ dùng học tập, quần áo, bánh kẹo... còn có cả thư tay động viên từ những bạn nhỏ, người lớn tham gia quyên góp”, cô nàng 9X chia sẻ và cho biết thêm nhóm thiện nguyện chủ yếu là sinh viên và người đã đi làm.

Thông qua chương trình, Ngọc mong muốn các bé có thêm những điểm tựa để dựa vào. “Tôi ước rằng khi nhận quà trong tay, các bé sẽ vui vẻ, cảm nhận được sự chở che, quan tâm từ người lớn, không còn là cảm xúc bị bỏ rơi. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người lớn khác chú ý đến những đứa trẻ mồ côi hay gặp khó khăn do Covid-19 xung quanh mình, vì bé nào cũng xứng đáng được yêu thương”, Ngọc khẳng định.

Cũng hành động hướng đến những mảnh đời khó khăn, Nguyễn Minh Nguyệt (20 tuổi, một du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam để tránh dịch) nhận thấy nhiều người lang thang, cơ nhỡ chỉ mặc trang phục mỏng manh giữa thời tiết thất thường của TP.HCM nên cô quyết định cùng bạn bè kêu gọi quyên góp áo ấm.

Nguyệt cho biết: “Dù chỉ vận động trong vòng bạn bè và gia đình nhưng cho đến nay chúng tôi đã nhận được hơn 50 bộ quần áo ấm. Đây là kết quả hoàn toàn vượt quá mong đợi của nhóm. Chúng tôi dự định đi đến những khu vực như Q.3, Q.10 bên trong những con hẻm... để trao tặng quà cho các cô chú”.

“Một năm qua đi, ai cũng mong có 'cuộc sống ấm no'. Nếu các nhà hảo tâm khác đã hỗ trợ phần 'no' thì chúng tôi chỉ muốn được chia sẻ phần 'ấm', để những người lang thang, cơ nhỡ đỡ vất vả dịp cuối năm”, nữ sinh viên bùi ngùi nói.