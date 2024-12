Muốn phổi khỏe, ngăn ung thư thì cần nạp chất chống ô xy hóa nào?

Phổi có chức năng hấp thụ ô xy từ không khí vào máu. Vì luôn tiếp xúc với không khí nên phổi cũng dễ chịu tác động từ ô nhiễm, thay đổi thời tiết, phấn hoa, bụi, hóa chất hay nấm mốc. Những tác nhân này khiến phổi dễ bị viêm nhiễm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chất chống ô xy hóa trong rau củ, trái cây có thể giúp cải thiện chức năng phổi và ngăn ung thư ẢNH: AI

Trong khi đó, các chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm nhiễm. Điều này là do các chất chống ô xy hóa giúp trung hòa các gốc tự do và giảm căng thẳng ô xy hóa. Để cải thiện chức năng phổi và ngăn ngừa ung thư, mọi người cần ưu tiên nạp các chất chống ô xy hóa sau:

Vitamin C

Vitamin C còn được gọi là a xít ascorbic, một trong những chất chống ô xy hóa quan trọng nhất với cơ thể. Vitamin C có nhiều trong ổi, cam, quýt, chanh, bưởi.

Các nghiên cứu cho thấy vitamin C góp phần quan trọng giúp loại bỏ các loại oxy phản ứng (ROS), phụ phẩm tạo ra sau quá trình chuyển hóa tế bào. ROS có thể gây tổn thương các tế bào lót trong đường hô hấp. Do đó, những người có đường hô hấp yếu nên áp dụng chế độ ăn giàu vitamin C để cải thiện chức năng phổi.

Vitamin E

Vitamin E còn có tên gọi khác là alpha-tocopherol, hoạt động như một chất chống ô xy hóa. Loại vitamin này có tác dụng ức chế quá trình peroxy hóa lipid, nhờ đó bảo vệ màn tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Nhờ khả năng ngăn ngừa viêm nhiễm ở cấp độ tế bào mà vitamin E rất cần thiết cho sức khỏe hô hấp và ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp. Các loại thực phẩm phổ biến giàu vitamin E là các loại hạt, hạt giống, quả bơ và rau bina.

Carotenoid

Carotenoid là một nhóm chất sắc tố tự nhiên trên thực vật, giúp tạo ra màu vàng, cam và đỏ đặc trưng của chúng. Những chất quan trọng nhất với sức khỏe thuộc nhóm carotenoid là beta carotene, zeaxanthin và lutein.

Carotenoid cũng là tiền chất của vitamin A, có nhiều trong xoài, đu đủ, bí ngô, cà rốt. Chúng giúp các tế bào biểu mô lót đường hô hấp hoạt động hiệu quả. Do đó, carotenoid được chứng minh giúp kiểm soát nhiều rối loạn hô hấp, thậm chí có thể bảo vệ phổi khỏi các hóa chất độc hại do khói hút thuốc lá tạo ra, theo Healthline.