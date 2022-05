Muốn ‘Rớt tim ra ngoài’ khi xem con tranh tài đoạt HCV thể dục dụng cụ

Ngày 13.5, tuyển TDDC Việt Nam vượt qua đối thủ rất mạnh Philippines để đoạt HCV đồng đội nam TDDC. Chiến thắng ghi nhận đóng góp lớn của 2 trụ cột Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành của những VĐV trẻ như Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện.

VĐV trẻ Nguyễn Văn Khánh Phong may mắn có 2 cổ động viên đặc biệt đến cổ vũ là bố và chị gái. “Ngồi xem em trai thi đấu mà mình như muốn rớt tim ra ngoài. Khánh Phong xa nhà từ nhỏ để đi tập huấn nước ngoài rồi thi đấu. Em cũng hay bị chấn thương, mỗi khi nghe tin đó cả nhà thấy thương em lắm nhưng cũng chỉ biết động viên bởi đó là nghề và đam mê em chọn và gia đình luôn ủng hộ”, chị gái Nguyễn Thị Thiên Kim chia sẻ.





Ở bài thi xà đơn, Nguyễn Văn Khánh Phong có động tác tiếp đất chưa như ý, ngay lập tức được HLV Trương Minh Sang cùng các đồng đội động viên. HLV Trương Minh Sang thổ lộ: “Thời điểm đó tuyển TDDC đang có số điểm khá an toàn trong cuộc đua HCV với Philippines nên Khánh Phong quá hưng phấn và đó là một phần nguyên do khiến em tiếp đất chưa hoàn hảo, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc. Hi vọng em tiếp tục phát huy ở chung kết đơn môn”.

Với số điểm ấn tượng hơn cả 2 đàn anh Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành ở nội dung vòng treo, Khánh Phong hứa hẹn làm nên chuyện khi đấu chung kết đơn môn này dù đối thủ của anh là nhà vô địch thế giới Carlos Yulo rất mạnh.