Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Muốn theo học ngành y khoa để làm bác sĩ, thí sinh cần chuẩn bị gì?
Video Giáo dục

Muốn theo học ngành y khoa để làm bác sĩ, thí sinh cần chuẩn bị gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Có bạn thí sinh chia sẻ rằng em rất thích ngành y khoa nhưng cũng lo ngành học này khó và thời gian đào tạo dài. Theo thầy, thí sinh phù hợp với ngành y khoa cần có những tố chất gì, và các bạn nên chuẩn bị tâm thế ra sao trước khi lựa chọn?

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho rằng thí sinh hãy yên tâm tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, hãy bình tĩnh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi này. Chỉ cần có lòng yêu thương con người, có nỗ lực học tập, có thầy cô đồng hành thì sẽ có kết quả tốt nhất.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), bổ sung: Trước hết cần phải thích, đam mê mới đeo đuổi được ngành học này. Việc học y đòi hỏi sự đam mê, nếu có lo thì lo mình hổng kiến thức, biết mình yếu chỗ nào để tự học với sự hỗ trợ của thầy cô. Với tâm thế đó, việc học kéo dài suốt đời chứ không phải chỉ 6 năm, hành trình này rất dài không chỉ trên giảng đường mà học nhiều nhất trên người bệnh.

Muốn theo học y khoa để làm bác sĩ, thí sinh cần chuẩn bị gì?

Khám phá thêm chủ đề

ngành y khoa sinh viên y khoa đào tạo y khoa đào tạo bác sĩ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận