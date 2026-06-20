Muốn theo học ngành y khoa để làm bác sĩ, thí sinh cần chuẩn bị gì?

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho rằng thí sinh hãy yên tâm tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, hãy bình tĩnh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi này. Chỉ cần có lòng yêu thương con người, có nỗ lực học tập, có thầy cô đồng hành thì sẽ có kết quả tốt nhất.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), bổ sung: Trước hết cần phải thích, đam mê mới đeo đuổi được ngành học này. Việc học y đòi hỏi sự đam mê, nếu có lo thì lo mình hổng kiến thức, biết mình yếu chỗ nào để tự học với sự hỗ trợ của thầy cô. Với tâm thế đó, việc học kéo dài suốt đời chứ không phải chỉ 6 năm, hành trình này rất dài không chỉ trên giảng đường mà học nhiều nhất trên người bệnh.