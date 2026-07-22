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Mường Than hồi sinh sau lũ: Những móng nhà đầu tiên được dựng lên
Video Thời sự

Mường Than hồi sinh sau lũ: Những móng nhà đầu tiên được dựng lên

Long Quyền
Long Quyền
Sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), những ngôi nhà tái định cư đầu tiên đang được khẩn trương xây dựng, trong khi hàng nghìn người dân vùng nguy cơ sạt lở dần ổn định cuộc sống tại các khu tạm trú. Giữa những mất mát chưa thể nguôi ngoai, sự chung tay của lực lượng chức năng, chính quyền và cộng đồng đang tiếp thêm niềm tin để người dân từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới một cuộc sống mới.

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Mường Than lai châu lũ quét Tái định cư khắc phục hậu quả lũ quét cứu trợ vùng lũ Trung đoàn 880 khu tạm trú sạt lở đất người dân vùng lũ

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