Mường Than hồi sinh sau lũ: Những móng nhà đầu tiên được dựng lên

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), những ngôi nhà tái định cư đầu tiên đang được khẩn trương xây dựng, trong khi hàng nghìn người dân vùng nguy cơ sạt lở dần ổn định cuộc sống tại các khu tạm trú. Giữa những mất mát chưa thể nguôi ngoai, sự chung tay của lực lượng chức năng, chính quyền và cộng đồng đang tiếp thêm niềm tin để người dân từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới một cuộc sống mới.