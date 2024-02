Mường Thanh dành nhiều ưu đãi cho khách hàng xuân Giáp Thìn 2024

Khách sạn Luxury Phú Thọ ấm áp với chủ để Tròn tâm ý - Ấm chân tình

Với thông điệp "Tròn tâm ý - Ấm chân tình", năm nay, Mường Thanh lấy cảm hứng từ sự hòa hợp và gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong một gia đình, nhằm hướng đến thông điệp: Tết dẫu đổi thay qua năm tháng song những điều kỳ diệu về tình thân, về giá trị của sự sum vầy mỗi dịp Tết đến xuân về vẫn không bao giờ thay đổi.



Việc tiếp nối và phát huy những giá trị thuần Việt đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tạo nên nét đẹp truyền thống mà Tập đoàn Mường Thanh gìn giữ hơn 30 năm qua. Bên cạnh đó, để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, Tết 2024 cũng không thể thiếu đi nét hiện đại tân thời, với gam màu ấm nóng hồng đỏ chủ đạo, Tết Mường Thanh càng trở nên rực rỡ, lung linh,bật lên thông điệp của sự đoàn viên, ấm áp tình thân.

Tập đoàn Mường Thanh mong muốn sẽ mang tới mọi quý khách hàng khi lưu trú tại Mường Thanh một cảm giác bình yên, ấm áp như đang được ở nhà bên cạnh những người thân yêu. Do đó, nhân dịp Xuân mới, trên toàn bộ hệ thống 60 khách sạn của Mường Thanh đã trang hoàng không gian tết Giáp Thìn theo chủ đề gia đình sum họp, niềm vui của sự đoàn viên. Cùng với đó là nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính kết nối cộng đồng, thể hiện một cái tết tròn đầy, ấm no cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, mảnh đời kém may mắn trong xã hội…

Khách sạn Mường Thanh Luxury Sơn La vui đón Xuân

Những hoạt động thường niên như: Gói bánh chưng ngày tết; Nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân tại bệnh viện K3 Tân Triều; Chương trình "Chuyến xe yêu thương" - chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân về quê ăn Tết,… đều có trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Ấm no ngày Tết" do Tập đoàn phát động tại nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời Tập đoàn Mường Thanh mong muốn lan rộng những hành trình thiện nguyện đó trên khắp mọi miền Tổ quốc trong dịp Tết đầy ý nghĩa này.

Tựa sức mạnh bậc nhất của Rồng trong tứ linh, bước sang năm mới 2024, Tập đoàn Mường Thanh sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành sứ mệnh của một doanh nghiệp tiên phong trong ngành khách sạn, góp phần đẩy mạnh ngành du lịch nước nhà. Hi vọng năm Giáp Thìn sẽ là năm bứt phá mạnh mẽ, không chỉ với riêng Tập đoàn Mường Thanh mà với tất cả các doanh nghiệp ngành du lịch nói chung, lĩnh vực khách sạn nói riêng.

Tập đoàn Mường Thanh kính chúc toàn thể quý đối tác, quý khách hàng sẽ có một năm mới An khang - Thịnh vượng - Sức khỏe dồi dào để tiếp tục gắn bó, đồng hành lâu dài cùng Tập đoàn Mường Thanh.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc ấn tượng với phong cách trang trí sảnh đón Xuân Giáp Thìn

Để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong dịp tết Nguyên Đán 2024, bên cạnh công tác chuẩn bị đón tiếp chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tập đoàn Mường Thanh còn đặc biệt tung nhiều gói ưu đãi, trong đó, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Diễn Lâm (H.Diễn Châu, Nghệ An), khách hàng nghỉ 2 ngày 1 đêm hạng phòng Deluxe King/Deluxe Twin gồm 1 bữa ăn chính giá trọn gói ưu đãi chỉ 1,6 triệu đồng (dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi, thời gian áp dụng từ 15.1 đến 25.4.2024); tại Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ, khách hàng sử dụng phòng nghỉ tiêu chuẩn Deluxe kèm dịch vụ đón tiễn sân bay với thời gian lưu trú 2 ngày 1 đêm giá trọn gói chỉ 1,3 triệu đồng; tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế, mức giá trọn gói 1,5 triệu đồng được áp dụng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi đặt phòng nghỉ tiêu chuẩn Deluxe kèm 1 bữa ăn chính trong thời gian từ 1.1.2024 đến 31.3.2024; Bên cạnh đó, từ ngày 20.1 - 26.4.2024, khách hàng lưu trú tại Mường Thanh Luxury Hạ Long Residence chỉ cần 1,75 triệu đồng đã được sử dụng phòng nghỉ hạng Studio 2 ngày 1 đêm kèm 1 bữa ăn chính cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi; từ 10.1.2024 - 31.3.2024 khách hàng lưu trú tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều sẽ được áp dụng mức trọn gói ưu đãi 1,25 triệu đồng cho 2 ngày 1 đêm phòng tiêu chuẩn Deluxe và 1 bữa ăn chính cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi.