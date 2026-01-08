Mưu sinh bằng những chuyến xe Grab, sẵn sàng dừng lại giúp người





Bén duyên Grab từ một lần 'coi trên mạng'

Trên những con đường đông đúc của TP.Đà Nẵng, đôi khi người đi đường bắt gặp một tài xế Grab dừng xe vào lề để vá lốp, kích bình ắc quy hay hỗ trợ một phương tiện gặp sự cố. Không phải vì hết cuốc xe, cũng không phải nghỉ tay, mà đơn giản là giúp một người đang lúng túng giữa đường.

Tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (52 tuổi, trú P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thời gian qua đã thầm lặng vừa chạy Grab để mưu sinh, vừa rong ruổi khắp các tuyến phố để sẵn sàng giúp người đi đường khi gặp sự cố bất ngờ như thế.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, tài xế Grab tại P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), vừa mưu sinh vừa sẵn sàng hỗ trợ người gặp sự cố trên đường ẢNH: TRANG CHÂU

Ông Dũng từng cùng gia đình sinh sống và làm việc nhiều năm tại Bình Dương và TP.HCM. Thời gian này, ông làm thợ thi công tiểu cảnh cho các nhà vườn. Sau quãng thời gian bôn ba nơi đất khách, ông Dũng nhận thấy TP.Đà Nẵng phù hợp hơn để ổn định lâu dài, vợ lại quê ở H.Thăng Bình (Quảng Nam cũ) nên gia đình ông quyết định quay về quê nhà lập nghiệp.

Trở lại TP.Đà Nẵng được khoảng 4 năm, ông Dũng hiện chọn chạy Grab để mưu sinh. Ông xây dựng một nhà nghỉ nhỏ để vợ quản lý.

"Gia đình tôi có 2 người con, một cháu 24 tuổi, cháu còn lại đang học lớp 11. Cuộc sống không dư dả nhưng nhờ sự cần cù của 2 vợ chồng nên tạm ổn định", ông Dũng tâm sự.

Ông Dũng bắt đầu chạy Grab từ tháng 2.2021. Quyết định đến khá tình cờ, sau khi ông tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và nghe chia sẻ từ những tài xế đã chạy trước đó.

"Hồi đó thấy nghề này tuy vất vả nhưng phù hợp, nên tôi đăng ký chạy thử", tài xế Dũng kể.

Tài xế Nguyễn Ngọc Dũng bén duyên với Grab từ năm 2021 bắt đầu hành trình mưu sinh trên yên xe máy và chiếc điện thoại thông minh ẢNH: TRANG CHÂU

Theo ông Dũng, chạy xe công nghệ mang lại nhiều trải nghiệm. Mỗi ngày ra đường là gặp nhiều hành khách với tính cách khác nhau, qua đó bản thân cũng học cách điều chỉnh, thích nghi.

Lý do ông Dũng chọn Grab giữa nhiều ứng dụng khác là vì mức độ phổ biến. Những ngày đầu không tránh khỏi khó khăn, nhất là việc làm quen với ứng dụng trên điện thoại. Bên cạnh đó, giọng nói miền Nam quen "ăn to nói lớn" khiến đôi lúc hành khách chưa quen, có ý kiến phản ánh.

"Tôi phải tự điều chỉnh cách nói chuyện cho phù hợp, hiên giọng nói đã pha miền Trung nhiều rồi", ông Dũng cười.

Tài xế Nguyễn Ngọc Dũng bén duyên với Grab từ năm 2021 bắt đầu hành trình mưu sinh trên yên xe máy và chiếc điện thoại thông minh ẢNH: TRANG CHÂU

Dừng xe giúp người 247

Bên cạnh việc mưu sinh, ông Dũng còn thường xuyên tham gia đội 247 - hội nhóm của những đối tác tài xế Grab tình nguyện tham gia trợ giúp đồng nghiệp hoặc người đi đường gặp sự cố. Cơ duyên bắt đầu từ chính một lần ông Dũng cần hỗ trợ vì xe hư giữa đường.

"Khi xe hư tại khu vực bùng binh Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng, tôi đã gọi 247 và được hỗ trợ sửa xe miễn phí. Thấy cách làm này rất ý nghĩa, giúp người đúng lúc cần", ông Dũng nhớ lại.

Từ đó, trong quá trình chạy xe, nếu gặp trường hợp xe hư giữa đường và nằm trong khả năng, ông Dũng sẵn sàng dừng lại hỗ trợ. Các công việc như vá lốp, thay ruột, kích bình, hỗ trợ thay lốp sơ cua… đều được ông thực hiện khi có thể. Với những trường hợp vượt quá khả năng, ông sẽ hỗ trợ đưa xe đến tiệm vì không chuyên sâu về kỹ thuật.

Bà Trần Thị Lệ tự hào khi chồng khoác áo Grab vừa mưu sinh vừa giúp đỡ mọi người ẢNH: TRANG CHÂU

"Gặp thì giúp, gần thì nhận. Làm được tới đâu thì làm tới đó, mình không lấy tiền công, mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, để còn tiếp tục giúp người khác", ông Dũng chia sẻ.

Có giai đoạn, tài xế Dũng chạy Grab toàn thời gian, thông thường bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, mỗi ngày khoảng 40 cuốc xe, quãng đường trung bình gần 200 km. Ban đầu, vợ ông không đồng ý vì lo ngại rủi ro, song thấy chồng chạy xe cẩn thận, bà dần yên tâm.

Ở nhà, bà Trần Thị Lệ (49 tuổi), vợ ông Dũng, không tránh khỏi lo lắng khi chồng thường xuyên ra đường từ sáng đến khuya. "Chạy xe ngoài đường nguy hiểm, nên ở nhà lúc nào cũng chờ. Thấy ảnh (anh ấy - PV) về tới nhà là yên tâm. Khi về nhà nghe chồng kể vừa giúp người gặp sự cố, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì chồng đã làm được việc tốt", bà Lệ chia sẻ.