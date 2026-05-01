Sáng 1.5, tại TP.HCM, đường phố thưa vắng hơn hẳn ngày thường. Thành phố như chậm lại sau nhiều ngày nhộn nhịp, không khí dễ chịu hơn.

Ngày Quốc tế lao động, khi nhiều người chọn về quê hay đi chơi lễ, vẫn có không ít lao động ở lại thành phố làm việc. Với những người lao động gắn bó lâu năm, lựa chọn đi làm ngày lễ đôi khi không nằm ở tiền bạc, mà là tình yêu công việc.

Không đi chơi, chị Đặng Thanh Hương, nhân viên một quán cà phê, chia sẻ đi làm vì một lý do khá đơn giản: Nếu đi chơi cũng chưa biết đi đâu, nhất là khi nhiều nơi đều nắng nóng và đông đúc; Và cũng vì một lý do khác thiết thực hơn: đi làm ngày lễ, lương được nhân 3.

Mưu sinh ngày Quốc tế lao động: Người tranh thủ kiếm tiền, người không nỡ nghỉ

Còn anh Nguyễn Phi Khanh, cũng là nhân viên quán cà phê nói lý do đi làm rất thực tế: "Một phần là do nắng nóng quá không muốn đi đâu hết nên là em đi làm". Anh cho biết ngoài chế độ đầy đủ, làm ngày lễ được nhân 3 lương, thì "đi làm gặp được nhiều người, thấy vui vẻ và cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh".

Không riêng nhân viên dịch vụ, nhiều lao động tự do cũng chọn ra đường kiếm sống. Anh Mai Văn Lợi, tài xế công nghệ, thừa nhận những ngày lễ thu nhập có thể không bằng ngày thường vì nhiều người về quê.

"Nhưng mấy ngày lễ thì ở TP.HCM đường phố đỡ kẹt xe hơn. Nếu giờ mình ở nhà thì mình cũng đâu làm gì đâu, mình rảnh thì mình chạy thôi. Với lại nghề của mình mà", anh nói.

Dịp lễ đường phố bớt đông đúc, ít kẹt xe, giúp tài xế chạy xe đỡ vỡ vất vả ẢNH: HỒ HIỀN

Ông Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi), công nhân chăm sóc cây xanh, chia sẻ đã làm nghề này gần 9 năm. "Nếu mà không yêu cây thì nghỉ lâu rồi. Mình phải yêu cây mình mới làm cây được", ông nói.

Với ông Tuấn, mỗi gốc cây đều như có sự sống riêng. "Mình bỏ nó một ngày hay hai ngày thì mình thấy nó rũ xuống, mình thấy cũng buồn lắm. Thấy cây lúc nào cũng xanh tốt là mình mừng, mình vui vẻ".

Ông Tuấn làm nghề chăm sóc cây hơn 9 năm nay ẢNH: HỒ HIỀN





Với ông Tuấn, mỗi gốc cây đều như có sự sống riêng ẢNH: HỒ HIỀN

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% lương, chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ. Nếu tính gộp, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 400% so với ngày thường; trường hợp làm ban đêm có thể lên tới 490% hoặc cao hơn tùy cách tính.

Chính vì vậy, với nhiều công nhân, nhân viên dịch vụ hay lao động tự do, kỳ nghỉ lễ không chỉ là những chuyến đi xa mà còn là dịp để tăng thu nhập, trang trải cuộc sống.

Ngày Quốc tế lao động vì thế mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có người nghỉ ngơi, có người tận hưởng, nhưng cũng có những người lặng lẽ đi làm từ sáng sớm. Với họ, lao động không chỉ để mưu sinh, mà còn là niềm vui, là trách nhiệm và là tình yêu dành cho công việc mỗi ngày.



