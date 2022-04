Sáng 29.4, Sơn Tùng M-TP đã hứng chịu làn sóng chỉ trích từ dư luận bởi tình tiết gây tranh cãi trong MV There’s no one at all. Đáng chú ý, giọng ca gốc Thái Bình có nguy cơ bị cơ quan chức năng xử phạt liên quan đến các chi tiết bị cho là gián tiếp cổ xúy cho hành vi tự tử ở giới trẻ.





Đặc biệt, giữa tâm bão phản đối về MV mới của Sơn Tùng, nam ca sĩ “gà cưng” của công ty M-TP Entertainment là Kay Trần đã có động thái ẩn ý đáng ngờ.