MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' bất ngờ 'biến mất' giữa tranh cãi

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam thuộc dự án cộng đồng Vietnam Love có sự kết hợp của Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Quân A.P. Ngoài ra, sản phẩm này còn có sự góp giọng của NSND Thu Huyền. Theo nhà sản xuất công bố, sản phẩm âm nhạc này vừa ra mắt đã vào top 1 bảng xếp hạng Zing Chart và iTunes.

4 ca sĩ góp giọng trong MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam Ảnh: NSX

Tuy nhiên đi kèm với thành tích đó, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía người xem. Theo nhà sản xuất, dự án âm nhạc này có sự kết hợp giữa những thước phim thực tế và AI, tạo trải nghiệm thị giác mới. Tuy nhiên, việc lạm dụng công nghệ khiến sản phẩm bị chê vì thiếu độ chân thật.

Trên một số diễn đàn, cư dân mạng còn cho rằng sản phẩm có sự góp giọng của Quốc Thiên có nhiều chi tiết không đúng với lịch sử. Nhiều cư dân mạng còn đặt vấn đề về trách nhiệm, sự kỹ lưỡng của nhà sản xuất trong việc sáng tạo một sản phẩm lan tỏa tình yêu nước đến với cộng đồng. Một người dùng nêu ý kiến: “Thấy video mới, định xem ủng hộ mà thấy AI giả quá nên lướt vội. Quay bình thường khó lắm hay sao”. Một tài khoản bình luận: “Nhà sản xuất cũng là một đơn vị có tiếng chứ có phải nhỏ gì đâu mà dùng AI một cách giả như vậy”.

Người xem khác bày tỏ: “Đẹp thôi chưa đủ mà còn phải đúng nữa mới thể hiện được sự tôn trọng đất nước”. Một người xem nêu quan điểm: “Càng lan truyền nhiều thì càng phải cẩn trọng hình ảnh, chứ không phải làm cho có”. Đồng quan điểm, một người dùng thẳng thắn: “Đẹp thôi chưa đủ, còn phải đúng thì mới thể hiện được sự tôn trọng đất nước”.

Hình ảnh trong MV khiến nhiều người phản ứng vì thiếu chân thật Ảnh: NSX

Theo ghi nhận của chúng tôi, tính đến hiện tại, MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI đã “biến mất” trên nền tảng YouTube. Thay vào đó, nhà sản xuất chọn thay bằng bản audio.

Nhà sản xuất nói gì về ồn ào liên quan đến 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam'

Liên quan đến ồn ào của ca khúc, phía nhà sản xuất chia sẻ MV được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích, văn hóa truyền thống để thể hiện được lòng tự hào, tình yêu nước. Theo đơn vị sản xuất, trong quá trình thực hiện, ê kíp đã tham khảo ý kiến từ chuyên gia nhưng “khi MV thành phẩm, một số khung hình đã được lãng mạn hóa - điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam”.

Đồng thời, đơn vị này chia sẻ thêm: “Chúng tôi tin rằng mọi lời góp ý chân thành của các khán giả đều xuất phát từ lòng yêu quê hương và mong muốn mỗi sản phẩm nghệ thuật - giải trí Việt Nam trở nên tốt hơn. Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, chúng tôi quyết định ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI”.

Nhà sản xuất nói thêm khi chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống đã ý thức đây là giai đoạn AI còn mang tính thể nghiệm, phải đối mặt không ít khó khăn, những hạn chế. “Chúng tôi mong mọi người tiếp tục ủng hộ ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với những phiên bản MV lyric, audio… để lan tỏa thêm tinh thần yêu Việt Nam, lòng tự hào dân tộc”, nhà sản xuất chia sẻ. Đồng thời, đơn vị này khẳng định quan điểm làm nghề là “không tạo drama”. Thay vào đó, họ chọn lắng nghe, cầu thị để hoàn thiện.