MV ‘Kill this love’ của BlackPink cán mốc 1,6 tỉ lượt xem

Sáng 19.6, YG Entertainment thông báo MV Kill this love của BlackPink đã đạt 1,6 tỉ lượt xem trên YouTube. Đây là MV thứ 2 của nhóm cán mốc 1,6 tỉ view, sau MV Ddu du ddu du. Thành tích này cũng giúp các cô gái trở thành sao Hàn đầu tiên có 2 MV thu hút được hơn 1,6 tỉ lượt xem trên YouTube.

Ngoài MV Kill this love và MV Ddu du ddu du của BlackPink, thì MV Kpop duy nhất có lượt view hơn 1,6 tỉ trên YouTube là MV huyền thoại Gangnam Style của PSY. Tính đến nay, MV Gangnam Style đã được khoảng 4,4 tỉ lượt xem.

MV Kill this love ra mắt vào ngày 5.4.2019. Lúc bấy giờ, sản phẩm này của BlackPink nhanh chóng đi vào lịch sử với loạt kỷ lục ở những mốc 10 triệu, 20 triệu… lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Đặc biệt, MV Kill this love còn nhận 1 triệu lượt thích chỉ trong 30 phút đầu tiên, phá kỷ lục Thank U, Next của Ariana Grande và đạt 2 triệu lượt thích qua 1 tiếng 49 phút. Cuối năm 2019, MV Kill this love về thứ 7 trong danh sách Top 10 sản phẩm âm nhạc được xem nhiều nhất toàn cầu trên YouTube. Đây không chỉ là sản phẩm Kpop duy nhất mà còn là MV nhạc châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 MV được xem nhiều nhất thế giới năm 2019. Và qua 3 năm phát hành, MV Kill this love vẫn không ngừng xô ngã nhiều cột mốc của Kpop.





Bên cạnh đó, các MV khác của BlackPink vẫn đang trên đường viết nên lịch sử Kpop trên YouTube. Cách đây không lâu, BlackPink với MV Ddu du ddu du cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV vượt 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube.

Ngoài ra, MV Boombayah đã vượt qua 1,4 tỉ, MV As If It's Your Last cũng qua mốc 1,1 tỉ lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, MV và cả video luyện vũ đạo How You Like That đều mang về 1,1 tỉ lượt xem. Tất cả đều chứng minh sức hút lớn của BlackPink.

Fan đang rất mong ngóng màn tái xuất hoàn chỉnh của BlackPink ở năm 2022. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của nhóm là album The Album cùng ca khúc chủ đề Lovesick Girls đã phát hành từ tháng 10.2020. Gần 2 năm qua, BlackPink tập trung sự nghiệp cá nhân. Rosé thành công với album solo -R-, còn Lisa cũng lập nhiều kỷ lục với album solo Lalisa. Jennie đắt show quảng cáo và Jisoo gây ấn tượng trong Snowdrop.