Ca khúc mới của BTS bị cấm phát sóng

Trong thông báo mới nhất, KBS cho hay 2 bài hát Run BTS và Born Singer của BTS đã được xếp vào diện “không đủ tiêu chuẩn để phát sóng vì sử dụng các từ chửi thề, tiếng lóng hoặc cách diễn đạt thô tục”.

Theo quy định của KBS, hai ca khúc này sẽ không được phát sóng nếu không chỉnh sửa để phù hợp với tiêu chuẩn. Đồng thời, nhóm BTS cũng sẽ không thể biểu diễn những ca khúc này trên các chương trình âm nhạc của đài KBS (Music Bank).

Run BTS và Born Singer đều thuộc album mới nhất của BTS mang tên Proof, dự kiến ra mắt vào hôm 10.6 tới. Các ca khúc mới còn lại trong album như For Youth và bài hát chủ đề Yet to Come (The Most Beautiful Moment) cũng phải qua kiểm duyệt của KBS trước khi được phát sóng. Trong khi Yet to Come “vượt ải” thành công, thì For Youth vẫn đang trong vòng thẩm định của KBS.





Cộng đồng mạng không quá bất ngờ hay hụt hẫng vì các quyết định của đài KBS. Phần lớn người hâm mộ đều bày tỏ sự ủng hộ dành cho lần trở lại này của BTS cũng như các ca khúc mới sắp phát hành. “Tôi không quan tâm việc cấm phát sóng lắm, tôi chỉ là đang rất mong ngóng màn tái xuất của nhóm”, một fan khẳng định.

Ngày 10.6 này, BTS chính thức tái xuất với Proof, đây cũng là album tuyển tập đầu tiên của nhóm. Trước mắt, các chàng trai sẽ có lịch quảng bá sản phẩm mới trên hàng loạt chương trình âm nhạc Hàn Quốc gồm Mnet M!Countdown (tập ngày 16.6), KBS Music Bank (17.6) và SBS Inkigayo (19.6). Đây là những sân khấu âm nhạc trong nước đầu tiên của BTS kể từ tháng 3.2020.

Mới đây, BTS khiến khán giả thêm hào hứng khi tung teaser nhá hàng MV ca khúc chủ đề Yet to Come của album Proof. 7 nam thần tượng để lại ấn tượng mạnh với vẻ điển trai quyến rũ lẫn ma mị. Proof hứa hẹn sẽ là album bùng nổ tiếp theo của BTS.