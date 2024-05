MV 'Money' của Lisa (BlackPink) đạt 1 tỉ lượt xem

Lisa lập kỷ lục với sản phẩm âm nhạc phát hành từ năm 2021 INSTAGRAM NV

Kể từ khi bắt đầu hoạt động solo từ năm 2021 đến nay, Lisa (BlackPink) liên tục lập nhiều kỷ lục khủng trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Mới đây nhất, clip biểu diễn (Performance Video) ca khúc Money của mỹ nhân 9X này chính thức cán mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube, giúp cô trở thành giọng ca solo Kpop thứ ba đạt được thành tích này, sau PSY và Jennie (BlackPink).

Video biểu diễn Money của Lisa còn là sản phẩm âm nhạc của một nữ ca sĩ solo Kpop vươn tới 1 tỉ view nhanh nhất trên YouTube, mất 975 ngày sau khi phát hành. Kỷ lục này trước đó thuộc về MV Solo của Jennie khi phải qua đến 1.935 ngày.

Video biểu diễn Money đạt 1 tỉ lượt xem CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Lisa còn đi vào lịch sử là nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỉ lượt xem nhanh nhất trên YouTube chỉ với duy nhất một clip. Video biểu diễn Money cũng là sản phẩm Kpop đầu tiên ra mắt vào năm 2021 vượt qua 1 tỉ lượt xem trên YouTube.

Đáng chú ý, không phải video biểu diễn (Performance Video) Kpop nào cũng thu hút lượng tương tác khổng lồ như trên. Ngoài video biểu diễn Money của Lisa, chỉ có Performance Video ca khúc How You Like That của BlackPink thu về 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Đương nhiên là cả hai sản phẩm này đều có sự xuất hiện của Lisa.

Người hâm mộ mong ngóng Lisa trở lại làng nhạc INSTAGRAM NV

Ngoài ra, Money của Lisa cũng đạt 1 tỉ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify. Nhờ đó, nữ rapper nhóm BlackPink được Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Record) công nhận là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có bài hát chạm mức 1 tỉ lượt phát trực tuyến trong lịch sử Spotify.

Với việc video biểu diễn Money vượt 1 tỉ lượt xem trên YouTube và ca khúc Money cũng đạt 1 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify, Lisa trở thành sao Kpop solo duy nhất có tên trong "câu lạc bộ 1 tỉ" của hai nền tảng nghe nhìn hàng đầu thế giới. Truyền thông nhận định Lisa và Money sẽ tiếp tục phá vỡ thêm hàng loạt kỷ lục trong tương lai.

Với hit Money, Lisa đi vào lịch sử YouTube và Spotify

INSTAGRAM NV

Lisa là thành viên của nhóm nhạc nữ quyền lực BlackPink. Trong BlackPink, mỹ nhân sinh năm 1997 có ưu thế về rap và vũ đạo. Tháng 9.2021, người đẹp đến từ Thái Lan chính thức tung single album cá nhân đầu tay mang tên Lalisa và MV cùng tên.

Single album Lalisa gồm hai bài hát là Lalisa và Money, có sự tham gia của các nhà sản xuất âm nhạc Teddy Park, 24, R.Tee, Bekuh Boom, Vince. Đội ngũ này từng tạo nên nhiều bản hit đình đám của BlackPink. Đặc biệt, Lisa có góp công vào quá trình sản xuất nhạc, hình ảnh và vũ đạo. Riêng Money là một ca khúc tiếng Anh hoàn toàn và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Vì Money giúp người nghe chìm đắm vào khả năng rap và hát tiếng Anh "thần sầu" lẫn sexy của Lisa.

Cô lập công ty riêng sau khi rời G Entertainment INSTAGRAM NV

Năm 2023, Lisa rời công ty quản lý lâu năm YG Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng độc quyền. Cô thành lập công ty riêng Lloud vào tháng 2 vừa qua. Dù đã tách ra, nhưng Lisa và các thành viên còn lại của BlackPink đều đã gia hạn hợp đồng với YG Entertainment trong vai trò hoạt động nhóm. Điều này có nghĩa là các hoạt động của Lisa với BlackPink vẫn sẽ do YG Entertainment phụ trách, trong khi các hoạt động solo của cô sẽ do Lloud quản lý.

Tháng 4 năm nay, Lisa ký hợp đồng với RCA Records, hãng thu âm nổi tiếng của Mỹ. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp nghệ thuật của nữ thần tượng Kpop gốc Thái Lan. Cô nhiều khả năng sẽ tập trung tấn công thị trường Mỹ với sự hỗ trợ của RCA Records.